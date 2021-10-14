北京上海集中供地降温明显 房企预期悲观

北京和上海今年第二轮集中供地于周三同日收官，与首批表现相比降温明显，楼市入冬房企债务压力亦普遍加大，在此背景下整体预期悲观。而回顾近期全国第二轮土拍，民企在重压之下，已基本不见踪迹。

据路透社报道，中指研究院的数据显示，北京二批次共推出43宗涉宅用地，其中26宗因无房企报名延期，五宗因仅有一家房企参与网上竞价提前底价成交，剩余11宗周三完成现场竞价。上海二轮供地中，最终在10月11日至13日共41宗地块成交，三天成交金额分别为70.89亿元（人民币，下同，14.87亿新元）、228亿元和239亿元。

中原地产统计，北京第二轮集中供地全面降温，最终成交17宗（含一宗招标）。除去五宗底价直接成交的，进入周三最终现场竞价环节的仅11宗，最终16宗宅地卖了510亿元，加上之前成交的一块招标地块，本轮供地累计成交为17块513亿元。

而今年北京第一轮集中供地中，30块地全部成交，其中有15宗地块参与企业超过10家。29宗商品房住宅地块土地中触及地价上限地块达到22宗，占比达到76%。第一批30宗地共计成交总金额近1110亿元，不过宗地平均溢价率仅有7.4%，70%地块溢价率在10%以内。

中指研究院上海分院高级分析师刘喆指出，回顾首批集中供地表现，上海第二批集中供地热度回落，土地市场明显降温的原因一方面是受到房企资金压力影响，银行贷款政策收紧，房企回款压力大，同时融资渠道收紧。因此房企拿地意愿受抑制，拿地更趋向于理性。

中国楼市寒风瑟瑟，房企面临的困境亦加剧，土地市场随之快速降温。北京市今年第二批次商品住宅用地集中供应竞买申请周一截止，其中仅有16宗地获得竞买申请，另外26宗用地挂牌时间进行了延期调整，占比逾六成。

中原地产首席分析师张大伟指出，全国性的土地撤拍出现，全国第二轮集中土拍流标超过30%。而第一轮集中供地平均溢价率为15%，而第二轮溢价率平均只有5%，除深圳厦门等溢价相对较高外，大部分城市基本底价为主成交。

而民企基本离开土地市场。整体看，相比第一轮集中供地大部分房企有参与的积极性，当下随着部分房企出现资金链断裂，债务违约，而且接近年底，基本所有房企都开始收紧拿地资金，这也使得第二轮集中供地出现了明显的流标现象，特别是民企，拿地报价都明显减少。

中原地产数据显示，北京9月二手房成交量只有12575套，同比下滑27%，环比降21%，创18个月新低，整体这也是2021年来的最低点，市场全面冰冻。楼市也出现明显降价现象，整体市场急速降温。

据第一财经周二报导，中国房地产业协会将于周五(15日)召集部分房企在北京召开座谈会，摸底排查房企面临的问题，了解相应风险。中房协内部人士并称，近期楼市波动较大，协会组织企业进行排查有助于政策落实。

