胡润潜力品牌榜：食品饮料企业上榜最多

胡润研究院今日发布《2021胡润百亿潜力品牌榜》，100家最具成长潜力的中国本土企业上榜。这是胡润研究院首次发布该榜单。在榜单中，食品饮料行业上榜企业最多，有19家。

据中新经纬报道，BOSS直聘荣登“胡润百亿潜力品牌榜”榜首。科沃斯和泡泡玛特位列第二第三。前十名还包括雾芯科技、舍得酒业、完美日记母公司逸仙电商、RIO鸡尾酒母公司百润股份、奶酪品牌妙可蓝多、服装企业朗姿股份和涂料公司三棵树。

百强中国百亿潜力企业总价值2.1万亿元（人民币，下同，4404.19亿新元），21家企业价值实现了翻倍增长，八家企业营收实现了翻倍增长。七家企业价值和营收都实现了翻倍增长，分别是BOSS直聘、科沃斯、泡泡玛特、舍得、妙可蓝多、雾芯科技和知乎。

食品饮料行业上榜企业最多，有19家；其次是家居建材行业，有14家；纺织与服装、家电行业并列第三，各有11家，前四大行业占总榜单超过五成；日化和酒类企业平均成长潜力指数和价值平均涨幅都最高。

榜单按照企业“成长潜力指数”排名，“成长潜力指数”参考企业2021年的营收增速和市值增速两个维度给出综合评分。营收增速结合了2019至2021三年的营收增速，市值增速是2021年7月30日的市值相对于2020年1月2日的增速。

胡润百富董事长兼首席调研官胡润表示：“希望我们这份榜单能给做品牌的个人和企业一些参考，哪些中国品牌应该能在未来几年内突破百亿营收。”

胡润指出：“榜单上21家企业的价值实现了翻倍增长，八家企业的营收实现了翻倍增长。价值和营收都实现了翻倍增长的企业有七家，分别是BOSS直聘、科沃斯、泡泡玛特、舍得、妙可蓝多、雾芯科技和知乎。过去三年，各行业受到疫情、经贸摩擦等因素叠加影响，能取得这样的成绩非常不容易。”

他分析说：“有趣的是，根据企业今年上半年的营收同比增速和去年的营收反推企业达到百亿营收所需要的时间，我们发现有15家企业一年内有可能成长为百亿营收企业，26家企业两年内有可能成长为百亿营收企业，17家企业三年内有可能成长为百亿营收企业。”