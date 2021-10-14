江西原厅官刘积福退休11年后被查 曾卷入“窃听门”

72岁的原江西省国土资源厅党组书记、厅长刘积福涉嫌严重违纪违法，目前正接受纪律审查和监察调查。

中共中央纪委国家监委网站昨天通报上述消息。刘积福2010年1月退休，迄今已逾11年。

公开简历显示，刘积福是江西吉安人，1949年7月生，大学本科学历。他不到19岁参加工作，在部队服役10年。

1978年9月，刘积福转业到吉安地区中级法院工作，历任办公室副主任、副院长等。1987年9月，时年38岁的刘积福升任井冈山市委副书记、市长，两年后任井冈山市委书记。主政井冈山不到两年，刘积福又在随后的10年里辗转吉安、宜春、九江等地任职，并在2001年12月任九江市委书记、市人大常委会主任。

2005年6月，刘积福出任江西省省国土资源厅党组书记，九个月后再担任国土资源厅厅长。2010年1月，年满60岁的刘积福退休。

据报道，刘积福退休前曾卷入“窃听门”事件。

《新京报》此前引述江西国土厅多名官员指出，江西省纪委曾转给刘积福一封关于国土厅的举报材料，材料附带一张光盘，其中有刘积福与人在办公室谈话的影音记录；刘积福意识到自己办公室被安装了窃听设备，十分愤怒，在多个公开场合怒斥，“有人用下三滥的手段，来掩饰自己内心的虚弱”。

据报道，此事导致刘积福怀疑身边工作人员，其中最主要怀疑对象就是国土厅三名副厅长——李江华、许建斌和陈爱民。

2009年3月1日，他们三人被同时免去副厅长职务，随后被省纪检部门带走调查。次年，李江华因受贿罪，被判处无期徒刑；许建斌和陈爱民也因受贿罪，分别获刑15年。

