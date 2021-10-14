傅莹：塑造可信可爱可敬的中国形象

中国外交部原外长傅莹在官媒《人民日报》撰文指，要进一步加强和改进国际传播，努力塑造可信、可爱、可敬的中国形象，为改革发展稳定营造有利外部舆论环境。

据《人民日报》刊登的文章，傅莹表示，近些年一些国际论坛，几乎在每个议题的讨论中都会提到中国，人们期待中国能在国际事务中发挥更大作用，但有一些负面看法甚至歪曲中国形象的声音。

她指出，这表明，中国加强和改进国际传播既面临难得机遇，也面临不少挑战。要进一步增强国际传播能力，让世界了解真实、立体、全面的中国，以利于更好地发展自己、更好地展现负责任大国形象。

她说：“我们要积极主动发声，将真实信息、真实故事源源不断地注入国际信息库，让外部世界了解我们希望别人了解的东西，让正确的声音响亮起来。”

傅莹指出，大国在国际舆论场上最吸引人、感染人的叙事，是其如何克服困难、解决自身问题，中国可以从眼前的具体事情做起，例如，在抗击疫情的国际合作中，中国提供疫苗和设备援助，分享防控经验；在气候变化和环境保护问题上，中国制定和落实碳达峰、碳中和的行动方案和具体措施。

她认为，应该客观平实地介绍这一过程中的人和事，包括中国面临的困难和克服困难所付出的努力，让世界了解中国正在发生什么，了解中共为中国和世界做了什么，以中国行动和贡献体现中国精神，展现中国人的面貌。

傅莹最后总结说，要充满自信和底气地讲好中国故事、传播好中国声音，与其他国家交流互鉴、取长补短，抓住当前形势下做好国际传播的良好机遇，改进国际传播方式方法，用各种生动事例说明中国的发展本身就是对世界的最大贡献，努力向世界展现可信、可爱、可敬的中国形象。