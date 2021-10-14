中国房地产开发商再被下调评级

中国房地产行业再遭开发商评级被下调的打击。标普全球评级下调了绿地控股评级，称融资渠道受损会限制其应对低迷环境的能力。

据彭博社报道，虽然标普仍然预计该公司能够应对即将到来的债券到期，但还是将其长期发行人评级从BB下调至B+，展望负面，并表示由于销售和现金回笼情况变弱，公司的现金流会在未来12个月持续被消耗。

中国房地产开发商的不良美元债券大约占到全球的一半，再次显示出该行业困境的严重程度和全球性。

根据彭博10月12日整理的数据，在1390亿美元（1875.69亿新元）收益率至少比基准利率高出10个百分点的美元债券中，有46％是由中国房地产企业发行的。

恒大对投资者信心的下一次考验将在10月19日，一只境内债券1.218亿元人民币（2553.43万新元）的利息将于当日到期支付。然后，该公司还需在11月6日支付两只美元票据的票息。

彭博经济学家朱伟（音译自Eric Zhu）写道，中国9月社会融资规模增长低于预期，表明政府对经济加大财政和货币支持力度的紧迫性上升。稳增长正成为一个更加紧迫的优先事项，特别是考虑到无论是电力短缺还是房地产市场紧缩，经济面临的阻力不断加大。预计未来几个月政府将加大政策支持力度，这应该会在第四季度刺激信贷增长并开始稳定经济。

在新力控股周一宣布可能违约后，穆迪将其评级从Caa2下调至Ca。三周前，穆迪刚将这家中国地产商列入可能下调评级的观察名单。

彭博社评论说，在央行刺激措施消除了全球债券市场上大部分的不良债务之际，中国房地产企业的麻烦变得非常显眼。

