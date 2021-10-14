中国第二次婴儿潮人口明年进入老年

中国第二次婴儿潮出生的人口2022年将正式迈入老年期，这会给中国的人口老龄化带来第二次“冲击波”。

据第一财经报道，南开大学经济学院教授、博士生导师原新受访时说，1949年以来，中国先后经历了1950至1958年、1962至1975年和1981至1997年三次“婴儿潮”，年均出生人口分别达到2077万人、2583万人和2206万人。

他介绍，遵循人口发展的惯性规律，这三次“婴儿潮”时期的出生人口会在2010至2018年、2022至2035年和2041至2057年相继步入老年期，分别带来三次人口老龄化“冲击波”，这构成了中国人口老龄化发展形势的基本面。

此外，中国人口老龄化与人口负增长相伴生。根据联合国《世界人口展望2019》的中方案预测数据，中国的总人口规模将在2031年达到14.64亿人峰值，从2032年开始下降，步入人口负增长时代，预计在21世纪中叶下降到14亿人左右。

他说，人口老龄化与人口负增长是相互伴生的关系，在2032年进入人口负增长时代之时，中国60岁及以上老年人口规模将增加到3.86亿人，在2052年达到4.90亿人峰值时已进入重度老龄社会10余年，此后开始平缓下降，在21世纪末仍维持在4亿人以上。

虽然中国老年人口规模从2053年开始步入下行期，但是由于总人口规模也在下降，老年人口占总人口比重仍然不断上升，21世纪末仍然在37%以上。

谈及中国的老龄化的特点，原新指出，中国老龄化具有超大规模的老年人口数量；超快速度的人口老龄化进程；超高水平的老龄化程度；超级稳定的老龄社会形态。

从经济层面看，中国进入老龄化社会时，人均GDP仅略超过1700美元，大约为世界平均水平的20%，不过目前人口老龄化进程与当前进一步深化改革开放相重叠。经济已经从高速增长阶段转向高质量发展阶段，社会形态正从“未富先老”转向“速老快富”。

从社会层面看，到2000年中国进入老龄化社会时，基本养老保险、基本医疗保险和失业保险的参加人数分别为1.35亿人、0.43亿人和1.04亿人，与7.1亿就业人口的现实需求差距巨大，“未备先老”特征明显。进入21世纪以来，中国的现代社会保障体系建设步伐不断加快，应对老龄社会问题的准备越来越充分，正走向“边老边备”。

谈及推进老龄社会的治理时，原新说，一方面，要正视人口老龄化的客观性，不可以将同期出现的社会问题全部归因为人口老龄化，不应该谈“老”色变和“屈服”于人口老龄化规律；另一方面，要正视人口老龄化的规律性，不可以盲目制定举措试图改变规律，规律具有不可违背性，应该在适应规律的基础上，积极利用规律，转“危”为“机”。

他说，老年人问题涉及养老、医疗、护理、文化娱乐、社会价值等诸多公平方面，其本质是“分蛋糕”的民生问题。

他建议，通过延迟退休和提高女性劳动参与率，强化已有人力资源和人力资本开发；优化生育政策和吸纳人才移民，拓宽新生及外来人力资源和人力资本开发；提升全民健康素质和教育水平，孵化质量型人口红利；深化户籍制度改革，重塑人力资源和人力资本型人口红利的孵化空间，推进城乡融合和区域协调的高质量发展。