美国务院高官与台驻美代表会面 中国大陆提严正交涉

驻美国台北经济文化处代表代表萧美琴前天（12日）分别与两名国务院高官会面，中国大陆对此向美国提出严正交涉，并批评美国从无意改变一个中国政策的承诺是空话。

据台湾《联合报》报道，萧美琴当天与美国副国务卿费尔南德斯（Jose Fernandez），以及国务院亚太事务助卿康达（Daniel Kritenbrink）会面。费尔南德斯在推特上说，两人讨论了与美台经济关系有关的多个课题，并期待下一轮与台湾进行的经济繁荣伙伴对话。

台美去年11月举行首届经济繁荣伙伴对话。费南德兹和萧美琴没有说明第二届经济繁荣伙伴对话的会议时间点，但美台商会会长韩儒伯（Rupert Hammond-Chambers）透露，可期待年底前会举行第二次对话。

康达则通过国务院亚太事务局推特账号写到：“美国对台承诺依然坚若磐石，我期待和萧代表密切合作，进一步强化双边关系。”

美军在台湾协助训练台军消息曝光后，台媒也引述美国消息人士报道，台湾陆军司令徐衍璞上将上周率团赴美，将在华盛顿和夏威夷会见美国军方高层。台湾防长邱国正对此强调，这并不是什么密访，“之前他（徐衍璞）有跟我报告，这是年度性必要碰面的一个场合”。

中国大陆驻美国使馆回应时批评美国的言行严重违反一个中国原则和中美三个联合公报规定，“对外发出极为错误和不负责任的信号”。发言人说：“美方的言行一再表明，其承诺根本就是一句空话。美方这种说一套、做一套的拙劣伎俩可以休矣。”

使馆呼吁美国趁早抛弃以台制华的幻想，以实际行动兑现承诺，为中美关系重回健康稳定发展轨道创造条件。发言人说：“任何挑战一个中国原则和中方核心利益的言行，必将遭到中方坚决回击。美方不要幻想一边寻求中方支持配合，一边恣意妄为在台湾问题上挑战中方红线。中方绝不吃这一套。”