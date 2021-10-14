易纲：中国通胀总体温和

中国人民银行行长易纲说，中国通胀总体温和，稳健的货币政策将灵活精准、合理适度，支持经济高质量发展。

据中国央行网站报道，二十国集团（G20）主席国意大利昨天（13日）在美国华盛顿主持召开G20财长和央行行长会议，讨论全球经济和卫生形势、支持低收入国家应对疫情冲击、可持续金融、跨境支付、国际税收等议题。中国人民银行行长易纲以视频连线方式出席会议并发言，副行长陈雨露陪同参加。

易纲介绍了中国近期经济金融形势，表示中国通胀总体温和，稳健的货币政策将灵活精准、合理适度，支持经济高质量发展。

本次会议指出，可持续金融对推动绿色转型至关重要，核准了由中国人民银行与美国财政部共同牵头起草的《G20可持续金融路线图》和《G20可持续金融综合报告》，认为未来可考虑在协商一致的基础上将生物多样性等内容纳入《路线图》。各方同意在应对气候变化和环境保护等方面开展协调，肯定了保护生物多样性的紧迫性和重要性，呼吁G20各项工作机制形成合力，共同推动经济低碳转型。

易纲感谢了意大利等G20各方对制定《G20可持续金融路线图》的支持，他说，中国人民银行作为G20可持续金融工作组联合主席，将与各方共同做好《路线图》的落实。