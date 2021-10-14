台防长：台湾不会引战

台湾国防部长邱国正今天指出，战争要师出有名，中国大陆现在欠缺的就是这个“名”；如果台湾有动作，它就有藉口，但台湾不会引起争端或启战。

综合中央社、《自由时报》、《联合报》报道，邱国正今早赴立法院外交及国防委员会专案报告，并备质询。

邱国正上周三在立法院备询时指出，面对敌情威胁，台军绝对遵守不发动“第一击”原则。对此，民进党籍立委王定宇今天质询，台湾国防部应说清楚不发动第一击的真实意义，是否代表台湾不会作为发动战争的那一方。

邱国正答询说，任何战争都要师出有名，目前中国大陆欠缺的是这个“名”，而且在等这个“名”，如果台湾有动作就会以这个“名”为藉口，但台湾没必要启战。

邱国正强调，台军不是跟塑胶一样摆着不动，毫无反应。他并表示，中华民国绝不会引起战端，但如果对方有动作只好应战，而且不可能首战即终战，因为战争是否结束并非单方面可决定。

至于大陆攻台是否有时间表，邱国正说，不管是敌情或是任何行动，台军原则上不作所谓“时间表”，因为战备整备平常就要进行，并没有分哪一天，“如果提前怎么办？”。

中国大陆本月初相继派出150架次军机进入台湾西南防空识别区，邱国正上周三指出，目前台海局势是他从军40年来最严峻的时候，稍不注意就会擦枪走火。

邱国正当天接受媒体访问时也表示，大陆若要攻台，现在就有能力，但要看什么结局。“我们不做任何挑衅，但是激怒了，就跟我们人一样，你把我激怒了，我有什么能力都会发挥出来”，“2025是我们研判（大陆）有全面攻台能力”。