电企对东北等加大供应 力保民众顺利过冬

中国东北和内蒙古部分地区已经开始供暖，用电压力明显增加。发电企业特别针对东北、内蒙古地区供暖，加大电煤供应，力保当地居民顺利过冬。

据中国央视报道，作为东北地区煤炭龙头企业的国家电投内蒙古公司，国庆期间所属两地五矿满负荷运转，生产原煤164.99万吨，累计外运350列，煤炭销量153.36万吨，同比增加20.37万吨，增幅15.31%，保障了东北地区电煤供应。

中国国家电投集团内蒙古公司总经理陈建国说，目前通辽市和赤峰市两地热网系统已经通水，完全具备了供热条件。29台机组全部安全稳定运行，发电通过蒙东电网连到东北电网，保证东北电网供电。

随着9月下旬东北地区用电量的大幅增加，全集团都进入了最紧张的时期。特别是今年以来煤炭价格高企、供应偏紧，国家电投前一段时间曾出现旗下有20家电厂煤炭的存煤天数不足七天的紧张情况。

中国国家电投集团副总经理徐树彪介绍，目前从全集团层面准备30亿元（人民币，下同，6.29亿新元）的资金池，全集团进行调配，确保不缺钱买煤。

目前整个国家电投旗下所有煤炭库存不足七天的电厂已经全部清零。除了国家电投，国家能源集团在东北地区的发电量累计完成23.6亿度，同比14.6%；华北地区发电量累计完成36.3亿度，同比增长24.4%。