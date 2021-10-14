中国料将大幅减少成品油出口 因电力危机推升国内需求

作为全球炼油产能最高的国家，中国将大幅减少成品油出口，以在煤炭短缺导致电力危机之际满足国内需求。

据彭博社报道，行业咨询公司JLC称，由于全中国供需形势更趋紧张，本月柴油和汽油等成品油出口料将下降，供应紧张也提高了中国国内零售价和利润率。该公司称，这种趋势应该会持续到第四季度，航空燃料会是唯一的例外。

JLC称，柴油出口预计将大幅下降至31万吨左右，创下2015年3月以来最低水平。同时，FGE石油市场分析师Yawen Lu表示，伴随冠病疫情后的经济活动复苏，整个亚洲地区柴油消费量势将上升。

据报道，中国产柴油通常出口到菲律宾、澳大利亚等国家。国有炼油企业有出口配额。去年，浙江石油化工有限公司获得出口许可，成为唯一一家可出口成品油的民营炼化企业。

OilChem数据显示，华南地区0号柴油批发价本周升至每吨7820元人民币的近三年高位。该公司分析师Li Chunyan称，这意味着该地区炼油企业国内柴油销售利润比出口利润高出每吨400至500元人民币。

柴油是供暖和发电的便捷替代燃料，虽然无法取代连线国家电网的大型发电企业所使用的煤炭和天然气，但可用于工厂和企业在限电时临时使用的小型发电机。

IHS Markit石油市场副董事Fenglei Shi说，虽然中国国内柴油供应可能保持紧张，但由于第四季度经济增速可能放缓，严重且持续短缺的可能性并不高。