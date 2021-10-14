网络女博主拉姆案宣判 被告人犯故意杀人罪获死刑

中国藏族网络女博主拉姆“被前夫烧伤致死”案今天（14日）一审开庭并宣判，被告人唐路因犯故意杀人罪被判死刑。

据中国央视新闻报道，“拉姆案”今天在四川省阿坝州中级人民法院一审，阿坝州中级人民法院组成七人合议庭审理本案，被告人唐路因犯故意杀人罪被判死刑，剥夺政治权利终身。

法院经审理认为，被告人唐路致被害人阿木初（拉姆）死亡的行为已构成故意杀人罪，且犯罪手段极其残忍，社会影响极其恶劣，所犯罪行极其严重，依法应予严惩，遂作出上述判决。

1990年出生的拉姆真名叫“阿木初”，“拉姆”是她小名，拉姆原是小有名气的网络红人，在中国社交媒体抖音上曾有数十万粉丝。

去年9月14日，30岁的拉姆在阿坝州金川县的家中直播时，前夫唐某突然持刀和汽油闯入，泼汽油将拉姆烧成重伤，半个月后拉姆去世。

金川县警方去年9月17日通报，犯罪嫌疑人唐某已被警方控制。当地检察院于去年12月以故意杀人罪对唐某批捕。

据央视此前报道，拉姆和唐某曾是十年夫妻，但婚后唐某被指长期“家暴”拉姆，去年3月9日，拉姆和唐某离婚，但离婚不到半个月两人又复婚。

拉姆姐姐卓玛曾称，拉姆与唐某复婚后不到10天里又被家暴。拉姆过后向法院提起诉讼，最终离婚成功，但却未能摆脱唐某，直至去年9月14日被唐某烧伤，拉姆最终于2020年中秋、国庆前夕不幸去世。

拉姆之死让中国舆论一度聚焦家暴问题，中国网民在事发后纷纷通过微博等社交媒体表达愤怒，以及对女性遭到家暴，尤其是对“家丑不可外扬”“劝和不劝分”等社会氛围下的隐性家暴感到担忧。