吴谢宇弑母案被告代表律师将申请精神鉴定

北大学子弑母案被告吴谢宇的代表律师将为被告提出司法精神病鉴定申请。

据中国澎湃新闻今天（14日）报道，辩护人在一审期间曾多次就精神病鉴定申请一事征求吴谢宇的意见，但被告不同意提出申请。代表律师徐昕说：“他觉得没有必要，他知道他所做的这个事情是什么，知道他的问题是出在什么地方，并不是说精神的问题”。

根据中国《刑法》，精神病人在不能辨认或者不能控制自己行为的时候造成危害结果，不负刑事责任，但是应当责令被告的家属或者监护人严加看管和医疗；在必要的时候，由政府强制医疗。

间歇性的精神病人在精神正常的时候犯罪，则应当负刑事责任。尚未完全丧失辨认或者控制自己行为能力的精神病人犯罪的，也应当负刑事责任，但是可以从轻或者减轻处罚。

徐昕希望有知名的精神病鉴定专家以专家辅助人的身份出庭，提出专业意见，研判吴谢宇是不是精神病人。

吴谢宇在2015年趁母亲回家换鞋时，拿哑铃杠连续猛击她的头面部，导致谢天琴死亡。吴谢宇随后在尸体上放置床单、塑料膜等75层覆盖物及活性炭包、冰箱除味剂。

干案后，他向亲友隐瞒弑母真相，虚构母亲陪同自己出国交流学习，以需要生活费、学费、财力证明等理由骗取亲友144万元（人民币，30万新元），并成为重庆一家夜店的男模。为了逃避侦查，他还购买10余张身份证件，用于隐匿身份。

谢天琴的尸体在2016年被发现，吴谢宇则在2019年4月被捕。中国法院8月一审判处吴谢宇死刑，被告以量刑太重为由提出上诉。