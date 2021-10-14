中俄联合军演 万吨大驱曾进入日本海

中俄“海上联合-2021”联合军事演习10月14日在俄罗斯彼得大帝湾附近海域开幕。之后，中国海军的舰船穿越对马海峡向东北方向航行进入日本海。

据中国央视报道，中俄双方分别在各自编队指挥舰开设联合导演部，由解放军北部战区海军柏耀平少将副司令员和俄罗斯太平洋舰队滨海混合区舰队卡班佐夫海军少将司令共同担任演习导演。

此次演习，中方参演兵力分别来自东部、南部、北部战区海军，包括南昌舰、昆明舰、滨州舰、柳州舰等新型导弹驱护舰，“东平湖”号综合补给舰以及固定翼反潜巡逻机、舰载直升机等。

双方将主要围绕通信演练、编队通过水雷威胁区、消灭浮雷、编队防空、对海射击、联合机动、联合反潜等科目展开演练。

据介绍，此次演习在大变局、大疫情背景下举行，中方万吨级驱逐舰、反潜巡逻机等多型平台首次出国参演，双方还将使用多种新型武器弹药开展实际使用武器演练。

日本防卫省统合幕僚监部此前发布消息，10月11日下午1时左右，日本海上自卫队在对马岛西南方向320公里处海域发现了一艘向东北方向前进的中国海军055型驱逐舰，一艘052D型驱逐舰，两艘054A型护卫舰，一艘903A型大型综合补给舰和一艘潜艇救援舰。

之后，中国海军的舰船穿越对马海峡向东北方向航行进入日本海。