中国后天发射神舟十三号载人飞船 女航天员王亚平出征

中国将于10月16日凌晨在酒泉卫星发射中心发射神舟十三号载人飞船，包括一名女航天员在内的三人将前往中国的空间站，在太空生活工作六个月。

这将再度刷新中国航天员在轨驻留时间纪录，预示着中国航天员在空间站的轮换成为常态。

神舟十三号载人飞行任务新闻发布会今天下午在酒泉卫星发射中心举行。中国载人航天工程新闻发言人、中国载人航天工程办公室副主任林西强介绍，神舟十三号载人飞船将在10月16日0时23分发射，飞行乘组由航天员翟志刚、王亚平和叶光富组成，翟志刚担任指令长。

王亚平将是首名进入中国空间站长期驻留的女航天员，她也将成为中国首位实施出舱活动的女航天员。

41岁的王亚平曾在2013年和航天员聂海胜、张晓光搭乘神舟十号载人飞船进入太空。

为保障神州十三号航天员在轨驻留，中国已在上月发射天舟三号货运飞船，并与空间站对接，送去补给和装备。

货运飞船运载了可支持三名航天员六个月在轨驻留的物资，以及空间站备份设备、空间科学载荷等，还携带了补加推进剂等上行物资。

中国在今年6月17日，发射神舟十二号载人飞船。三名航天员聂海胜、刘伯明、汤洪波在空间站内工作生活90天后，于9月16日返回地球。这是中国航天员首次进入自己的空间站，三人在轨驻留期间，进行了两次出舱活动。（联合早报北京特派员杨丹旭酒泉报道）