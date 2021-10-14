普京：中国大陆解决台湾问题不需靠武力

俄罗斯总统普京周三（13日）说，中国大陆是强大的经济大国，“无需使用武力”实现“统一”台湾的目标。

中国大陆上周六（9日）举行高规格的辛亥革命110周年纪念大会，中共总书记习近平在会上重申，以和平方式实现两岸统一最符合中华民族整体利益。习近平也称，将坚持“和平统一、一国两制”的基本方针，坚持一个中国原则和“九二共识”，推动两岸关系和平发展。

普京周三在莫斯科举行的俄罗斯能源周会议上，告诉美国全国广播公司商业频道（CNBC）主播甘布尔，习近平这番话提到了和平统一的可能性以及中国的“国家哲学”（philosophy of statehood）。

根据翻译，普京指出：“我认为中国不需要动用武力。中国是庞大的经济体，就购买力平价而言，中国目前已超越美国，成为世界第一......通过增强经济潜力，中国有能力达成国家目标。我看不到任何威胁。”

普京还谈到南中国海问题，他说：“南中国海确实有些利益冲突和矛盾，但俄罗斯的立场建立在一个事实上，即我们必须在不受区域外大国干预的情况下，给区域内国家提供机会，依据国际法的基本规范进行适当对话。”

“这应该是一套协商程序，我们应以这种方式解决所有争执。我相信这种方式有其可能性，但目前为止还没有被充分利用。”