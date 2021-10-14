解放军边境演练 15式坦克亮相高原

中国解放军在边境演练，进行了各种演练和不同形式的射击考核，其中15式坦克也有亮相。

据中国央视10月11日报道，在海拔5000多米的喀喇昆仑某射击训练场上，新疆军区某合成团坦克连展开坦克群自主协同射击考核，锤炼部队高海拔条件下的作战能力。解放军的连队进行了各种演练和不同形式的射击考核。

中国央视没有说明坦克射击考核是何时举行的，

据报道，解放军还给新疆和西藏的部队装备了最新式的15式轻型坦克，这是专门用于山区的坦克。

15式轻坦是中国目前现役的唯一一款轻型坦克。在2019年中国成立70周年国庆阅兵式上首次公开亮相。早在2020年6月，中印边境冲突时，印媒就报道，中国将高达200辆的15式轻坦运到拉达克地区。

解放军15式轻坦是继99式主战坦克之后又一型重点主战装备。火力、机动力和防护力强，是一线火力突击装备，也被外界称为“轻量化主战坦克”。

99A型坦克是解放军最新型主战坦克，曾部署在中印边境前线：与解放军主战坦克99式坦克相比，15式轻坦外形紧凑、重量轻，被专门用于西藏、新疆等高海拔崎岖地形的机械化装甲部队。在不加挂反应装甲的情况下，中国空军的运-20大型运输机每架次可运两辆15式轻坦，实现快速战略部署。