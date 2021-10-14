侠客岛批宋冬野发文叫屈：须对吸毒一票否决

中国歌手宋冬野五年前因吸毒被捕。他周一发文哭诉自己演出因多人举报被取消，中国官媒《人民日报》旗下微信公号“侠客岛”今天发文点名宋冬野可以转行做别的，“要继续承担公共人物的角色，不行”。

宋冬野周一（11日）在微博发长文表示，自己五年来已没有再碰毒品，也时常以自身经历向朋友普及禁毒知识，却遭受网络霸凌。“面对源源不断的来自网络和舆论的语言暴力，我没有说过什么。”

宋冬野也说：“艺人这个行业是抑郁症和精神疾病的重灾区，而往往就在这种最无助最绝望的时刻，贩毒者有预谋地出现了”。接着，他辩称，“哪有什么无需就无供，在毒品这件事上，‘供’一直单方面创造着‘需’！杀人的一直都是贩毒者，不是我。”

他并表示，自己一直是个胸无大志的人，只想好好创作、写歌、录音、学习音乐制作，不想上电视节目、也不拍广告，但却被剥夺合理合法工作的权利。

宋冬野强调，他无论怎样都不会主动离开工作，“就算强制被动离开，我也将始终坚决捍卫自己合理合法工作的权利”。

他在文末写道：“这个世界会好吗？也许有生之年我看不到那一天，但我希望，直到走完这一生的那一刻，我都能像一直以来那样，始终相信：这个世界会好的。”

不过，宋冬野这番说法受到中国网民抨击。共青团中央官方微信公号昨天发文称，在毒品这条罪恶的利益链上，“吸毒者也是一环”，因为毒品交易中的每一分钱，“都变成了毒资买了子弹，打在了缉毒警察身上”。



侠客岛今天则刊登题为《宋冬野，甭觉得自己委屈》的文章，批评宋冬野的文章“看不到一点反省的意思”。

文章强调，任何原因都不是吸毒的借口，任何时候都必须对吸毒一票否决。“吸毒艺人如果改过自新，重新做人，可以转行做别的，勤劳致富没人拦着。但要继续承担公共人物的角色，不行。这不是社会宽容度够不够的问题。”

文章最后写道：“宋冬野，甭委屈。为自己的行为负责，这么简单的道理，成年人应该懂。”

今年34岁的宋冬野，2016年10月遭举报吸食大麻，之后被捕。他的代表作品有《董小姐》、《莉莉安》、《郭源潮》以及《斑马斑马》等，其中《董小姐》因曾被选秀节目选手翻唱，红遍全中国。