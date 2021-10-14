中国称欢迎其他国家航天员进入空间站

中国载人航天工程办公室副主任林西强今天（14日）就载人航天工程国际合作的问题表示，中国欢迎其他国家的航天员进入中国空间站，展开国际合作。

综合中国央视及北京日报客户端消息，林西强在今天下午举行的神舟十三号载人飞行任务新闻发布会上说，中国载人航天工程办公室始终坚持和平利用、平等互利、共同发展的原则，与俄罗斯、德国、法国、意大利、巴基斯坦等国家的航天机构，以及联合国外空司、欧空局等航天组织签署了合作框架协议，开展了多种形式的合作与交流。

他还说，中国空间站的建成将为开展包括航天员联合飞行在内的更广泛的国际合作提供更好的平台，已有不少国家和地区提出了这方面的意愿，在航天员选拔训练方面也已开展合作。

他举例说，中国航天员曾赴俄罗斯参与训练，本次飞行乘组中的航天员叶光富就曾于2016年参加过欧洲组织的洞穴实验，欧洲航天员也曾于2017年参加过中国组织的海上救生训练。

林西强说，中国对于其他国家的航天员进入中国空间站、展开国际合作持欢迎态度，相信在中国空间站完成建造，进入运营与应用发展阶段后，将会看到其他国家的航天员参与中国空间站的飞行。

中国将于10月16日凌晨在酒泉卫星发射中心发射神舟十三号载人飞船，包括一名女航天员在内的三人将前往中国的空间站，在太空生活工作六个月。这将再度刷新中国航天员在轨驻留时间纪录。

这次飞行是中国空间站关键技术验证阶段的第六次飞行任务，也是该阶段最后一次载人飞行任务。

此次飞行任务有五大主要目的，一是开展机械臂辅助舱段转位、手控遥操作等空间站组装建造关键技术试验；二是进行两到三次出舱活动，安装大小机械臂双臂组合转接件及悬挂装置，为后续空间站建造任务做准备；三是进一步验证航天员在轨驻留6个月的健康、生活和工作保障技术；四是进行航天医学、微重力物理领域等科学技术试验与应用，开展多样化科普教育活动；五是全面考核工程各系统执行空间站任务的功能性能，以及系统间的匹配性。

在完成神舟十三号载人飞行任务及工程全系统综合评估后，工程将全面转入空间站建造阶段。

建造阶段规划实施六次飞行任务，首先是发射天舟四号货运飞船，运送补给物资，为随后的神舟十四号载人飞行任务做准备；神舟十四号乘组在轨驻留期间，将先后发射问天实验舱和梦天实验舱，与天和核心舱对接，进行舱段转位，在2022年底前完成空间站三舱组合体建造。

之后实施天舟五号货运补给和神舟十五号载人飞行任务，神舟十五号乘组将与神舟十四号乘组开展在轨轮换。对空间站状态进行全面评估后，转入空间站应用与发展阶段。

后续还将择机发射巡天空间望远镜，与空间站共轨长期独立飞行，开展巡天观测，短期停靠空间站进行补给和维护升级。