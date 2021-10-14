习近平强调一个国家是不是民主应由该国人民评判

中共中央总书记、国家主席习近平强调，实现民主有多种方式，不可能千篇一律。一个国家是不是民主，应该由这个国家的人民来评判，而不应该由外部少数人指手画脚来评判。

据中国央视新闻今天（14日）报道，习近平在中央人大工作会议上说，民主是各国人民的权利，而不是少数国家的专利。国际社会哪个国家是不是民主的，应该由国际社会共同来评判，而不应该由自以为是的少数国家来评判。用单一的标尺衡量世界丰富多彩的政治制度，用单调的眼光审视人类五彩缤纷的政治文明，本身就是不民主的。

他强调，评价一个国家政治制度是不是民主的、有效的，主要看国家领导层能否依法有序更替，全体人民能否依法管理国家事务和社会事务、管理经济和文化事业，人民群众能否畅通表达利益要求，社会各方面能否有效参与国家政治生活，国家决策能否实现科学化、民主化，各方面人才能否通过公平竞争进入国家领导和管理体系，执政党能否依照宪法法律规定实现对国家事务的领导，权力运用能否得到有效制约和监督。

习近平说，民主不是装饰品，不是用来做摆设的，而是要用来解决人民需要解决的问题的。一个国家民主不民主，关键在于是不是真正做到了人民当家作主，要看人民有没有投票权，更要看人民有没有广泛参与权；要看人民在选举过程中得到了什么口头许诺，更要看选举后这些承诺实现了多少；要看制度和法律规定了什么样的政治程序和政治规则，更要看这些制度和法律是不是真正得到了执行；要看权力运行规则和程序是否民主，更要看权力是否真正受到人民监督和制约。如果人民只有在投票时被唤醒、投票后就进入休眠期，只有竞选时聆听天花乱坠的口号、竞选后就毫无发言权，只有拉票时受宠、选举后就被冷落，这样的民主不是真正的民主。

习近平强调，人民代表大会制度符合中国国情和实际，为中共领导人民创造经济快速发展奇迹和社会长期稳定奇迹，提供了重要制度保障，也是实现中国全过程人民民主的重要制度载体。他也说，制度竞争是综合国力竞争的重要方面，制度优势是一个国家赢得战略主动的重要优势。