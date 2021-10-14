高雄大楼大火46死41伤 蔡英文向罹难者致哀

台湾高雄市盐埕区“城中城”大楼今天凌晨发生火灾，事故已导致至少46死41伤，台湾总统蔡英文说，不论是对受困民众的抢救、居民的安置工作，或是伤者和罹难者家属所需要的协助，政府都会全力以赴；她也向罹难者致上哀悼，希望伤者早日康复。

综合台媒报道，高雄市消防局长李清秀今天下午在现场公布最新搜救数据表示，搜救人员救出86人，其中有14人呈现OHCA（到院前心肺功能停止），但院方宣布均已死亡；另31人明显死亡，直接送殡仪馆，其余41人轻重伤。但消防局稍后又再新增一死，总计已达46人死亡。

他说，目前消防人员已完成两轮搜索，整体搜救告一段落，正在从地下一楼到地上五楼做最后检视确认，消防车则先行收队。之后现场会由工务局和警察局、建筑技师等进场，调查起火原因和建物安全。

李清秀也透露，据消防人员搜索发现，从一楼起火向上窜的火警主要延烧至六楼，七楼以上范围大多是被浓烟灌进造成严重死伤。不过，也有附近居民说，大火发生在凌晨，大楼格局、隔间很乱，加上又有不少行动不便的老弱者居住，导致逃生不易，死伤惨重。

据报道，警方目前已约谈四名包含目击者、报案者等人到案，厘清详细起火过程和原因；高雄市长陈其迈说，不排除人为纵火。

“城中城”大楼的火势今早已被消防人员扑灭。（自由时报）

蔡英文下午透过面簿发文说，她今天一早已跟陈其迈通电联系，了解救灾及伤亡状况。

蔡英文表示，除了关心高雄市府的抢救情形，她也请行政院相关部会给高雄市政府最大的支援，行政院长苏贞昌也已前往慰问伤患。

蔡英文强调，不论是对受困民众的抢救、居民的安置工作，或是伤者和罹难者家属所需要的协助，中央和地方都会全力以赴。“对于这起严重事故，我们向罹难者致上最深的哀悼，也希望伤者早日康复。”

“城中城”大楼有40年历史，是栋地上13层、地下两层住商混合大楼，地下一楼及二楼未使用，地上一楼至五楼废弃中，七楼至11楼约有120户住户。