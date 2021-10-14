树童英语机构爆雷 创始人：不退费等破产清算

中国近日又有一家教育机构突然爆雷。树童英语全国多个校区停工停课，总部已解散部门遣散员工，学生家长退费无果。面对家长学费退款和投资退款，创始人李小静直言：“不退费，等破产清算吧，没钱可退。”

根据中国基金报报道，近日，有不少广州、成都等地的学生家长反应，树童英语培训机构突然倒闭，疑似卷钱跑路，导致上万元（人民币）的培训费退费困难，维权无果。此外，该培训机构还存在拖欠教师工资的情况。针对各个校区出现的情况，总部暂未公开回应，也未提供解决方案。

据了解，近日在一次公开会议上，树童创始人李小静女士正式宣布：树童总部已经遣散员工、解散部门，不再拨款任何一家分校，不再理会分校的一切事务。校区财务状况长期由广东树童教育顾问有限公司 ( 下称“树童教育”) 监管运作，没有资金维持运营。

本月初，树童英语培训学校成都天紫界校区、五羊华友校区全体职工、广州淘金校区纷纷发布“致家长的信”，表示由于员工工资、房租问题总部一直未解决，以及受总部、其它校区的影响，校区老师人身安全无法得到保障，暂时无法继续在岗位任教，现全面停工停课。

据称，自疫情以来，全校员工的薪资自6月份开始一直没有正常发放，8月、9月还未发放。基于对学生负责的态度，该校区全体职工服从并贯彻公司决策，正常上课以及完成所有额外的工作任务，但截至目前仍未收到工资，同时这两天还突然收到总部不管分校的噩耗。

五羊华友校区全体职工上周五（8日）也发布了一封公开信，信中说，在得知其他校区陆续爆雷的情况下，赶紧核查信息、多方沟通，但是等来的结果却十分令人心寒。

公开信还说，7日晚间，树童老板李小静女士正式向广大股东和员工无赖地宣布：“树童总部以及遣散员工解散部门，总部不再拨款任何一家分校，不会理会分校的一切事物。总部没有钱，未来一切开支需要分校各自承担。”

据不完全统计，目前停课的除了成都天紫界校区，还涉及成都蜀跃路校区、崔家店南路校区，广州南沙敏捷校区、珠江新城校区、荔湾陈家祠校区、华景校区、仲恺校区、五羊华友校区等。

树童教育集团官网资料显示，树童教育创办于1999年，专注于3至15岁少儿英语培训，同时涵盖游学、留学等业务。目前已在全国开设了至少230家课程中心，有学员20万人。相关介绍中还提到，树童计划在全国开设1000所分校，五年内登陆资本市场。

企查查APP显示，树童教育关联企业为广东树童教育顾问有限公司，法定代表人、大股东、董事长均为李小静。该公司对外投资企业数量已超百家，该公司对惠州儒程教育信息咨询有限公司、珠海市简茂教育咨询有限公司、珠海市奥朗教育咨询有限公司等上百家公司有实际控制权，其中大部分都是100% 控股。而李小静关联企业共43家，控制企业达136家。

值得注意的是，成都市金牛区力顶教育培训学校有限公司，以及广东树童教育顾问有限公司前天因民间借贷纠纷被他人起诉，成都市金牛区人民法院现已立案。