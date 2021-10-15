抖音影评人称“《长津湖》是在威胁世界”被封号

抖音影评账号“米路哲光影业”因发表“《长津湖》一类电影是在威胁世界”等相关言论，被抖音平台封禁，相关视频也无法查看。

根据环球时报报道，多个微博大V昨天（14日）爆料称，抖音平台影评人“米路和恩恩”前天发表了“中国拍《长津湖》一类的电影是在威胁世界”的言论。微博大V“上帝之鹰 _5zn”今天跟进称，“在大家的合力举报下，此人已被封号”。经查询，由于违反《抖音社区自律公约》的相关规定，该账号确实已被封禁。

根据“上帝之鹰 _5zn”昨日发布的一段65秒微博视频（现已被删除），抖音号为 “MiLuENEN99”，抖音昵称为“米路哲光影业”的用户，在打着“电影没那么简单”、“独立思考与判断”等标签下，写下有关电影《长津湖》的“反思”，称“狂欢的背后，不可忽视的危机感。”

根据视频，“米路哲光影业”表示，自己突然间想到一个问题：在当下的世界环境中，大规模的战争可能不会再出现，但小规模的摩擦可能难以避免。不过更多的是，人们会把聚焦点放在文化、科技等领域。

“在这种情况下，我们的电影《长津湖》的出现，频繁的抗战影片的出现，是否是在向世界传达着一种不够友好、不够维稳的这样的一种意识形态？它里面是不是包含有威胁的意味呢……”

此番言论引发一些网民的批评。有网民质问：“拍中国军人保家卫国的电影怎么就需要反思了？” 还有网民拿美国举例，反问“美国拍那么多战争片是在威胁全世界吗”。

“米路哲光影业”账号目前已因“不符合社区规范”被抖音平台封禁，相关视频无法查看。

不过，在账号“米路和恩恩”的主页，疑似当事人在一则视频中解释称，自己在制作视频时“没有完全想好措辞”，而且不到一分钟的视频也无法代表个人立场。她还称自己在观看《长津湖》时曾感动流泪，“（感到）特别能够珍惜现在的生活，也希望像先烈牺牲的状态不要再有，我们的祖国可以一直强大下去”。另外，她也喊冤说，自己的言论被“别人断章取义，拿去当枪使”。

以中国抗美援朝为主题的电影《长津湖》在中国十一长假期间热映。中国财经媒体人罗昌平上周在社交平台上将剧中的“冰雕连”称为“沙雕连”，并质疑抗美援朝战争的正义性，被三亚市公安局吉阳分局以涉嫌“侵害英雄烈士名誉、荣誉罪”刑事拘留。

中国官媒《人民日报》周一（11日）曾发文指出，对于一部战争片来说，如何定义和体现战争的正义性和非正义性，是确立影片合理性的前提。

