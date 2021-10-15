中国官媒：警惕部分民营银行野蛮生长

中国官媒《经济日报》今天发表署名文章指出，务必警惕部分民营银行野蛮生长，切实防范金融风险，引导其回归服务实体经济薄弱环节的初心。

这篇署名为“郭子源”的评论文章写道，国家推进民营银行发展的初衷，是丰富和完善银行业金融机构体系，激发民营经济活力，增强对中小微企业、“三农”等经济发展薄弱环节的支持力度，更好地服务实体经济。然而，部分民营银行经营行为已严重违背初心。有的偏离主业，盲目垒大户、摊大饼，埋下风险隐患；有的违法违规开展业务，如通过不公允定价的关联交易向关联方输送利益、向房地产项目违规放贷；有的“三会一层”（股东大会、董事会、监事会和高级管理层）履职不到位，主要发起人尤其是第一大股东强势、过度介入银行经营管理。

文章指，究其原因，既与监管不到位、民营资本逐利本性有关，也与民营银行某些“先天不足”劣势有关，例如资本金补充难问题。

文章指出，“先天不足”不是违法违规经营的借口。发展民营银行必须坚守风险底线，确保不发生系统性、区域性金融风险，保障金融市场安全高效运行和整体稳定。为此，建议有关部门深入调研民营银行发展掣肘问题，出台更有针对性的解决措施，逐步缓解资本金补充政策障碍，同时在风险可控的前提下，采取差异化监管举措，进一步释放民营银行服务实体经济的潜能。

文章写道，接下来，民营银行务必回归本源、保持定力，充分发挥比较优势，与国有银行、股份制商业银行互补发展。