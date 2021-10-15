中国今年已有205家企业终止IPO 近九成主动撤回

中国今年已有205家企业终止A股IPO，家数远超去年全年，其中主动撤回申请的，占比达89.27%。

据《上海证券报》报道，截至10月14日，今年已有205家企业终止A股IPO，家数远超去年全年，其中183家为主动撤回申请，占比达89.27%。

不过今年以来，A股IPO市场持续活跃。数据统计，截至10月14日，沪深两市一共有376家公司成功上市，其中沪市主板76家、科创板126家、深市主板27家、创业板147家，共募资3786亿元，创历史新高。

与之形成反差的是，部分拟上市公司在IPO审核或注册过程中紧急“刹车”。统计数据显示，年内IPO表现最活跃的创业板和科创板，同时也是IPO终止最频发的板块。

今年以来，已经有98家创业板IPO申报企业的项目状态变更为“终止”。其中，有91家为主动撤回，有五家因上市审核不通过而终止，有一家因财务资料已过有效期且逾期达三个月未更新被证监会终止注册，还有一家则是因未在规定时限内回复被深交所终止审核。

科创板IPO终止企业则达75家。其中，主动撤材料的有68家，包括提交注册后又主动撤回材料的六家，因上市审核不通过而终止的有七家。

在这些公司中，最引人关注的当属联想集团。其科创板IPO在9月30日晚间获得受理，但在国庆假期过后的首个工作日，审核状态即变更为“终止”。除了联想集团，今年科创板撤材料的拟IPO企业还有柔宇科技、吉利汽车、京东数科等知名公司。

从行业来看，科创板IPO终止的企业中，属于计算机、通信和其他电子设备制造业的最多，有16家，占比21.33%；属于专用设备制造业的有10家，占比13.33%；医药制造业企业数量排第三，达到八家，占比10.67%。

2020年，A股市场共有81家企业撤回IPO申请。今年10个月已有205家终止IPO，较之出现了大幅增长。

对此，有投行人士认为，这可能与IPO项目现场检查趋向常态化有关。今年以来，证监会已开展四次IPO企业信息披露质量抽查抽签工作。此外，注册制下，部分企业准备不充分，经不起监管机构剥丝抽茧般的问询，自己打起了退堂鼓。

在上述IPO终止项目中，有183家为主动撤回申请，占比达89.27%。有分析人士表示，企业主动撤材料，更像是在考试之前综合利弊后主动申请“缓考”，因为一旦IPO被否，企业将面临至少六个月的IPO冻结期，“借壳”曲线上市道路也在很大程度上被关闭，再次重启IPO将面临更高的信息披露要求与更严的交易审核流程。

不过部分企业在撤回材料后，很快投入“IPO返场赛”，重新启动了新一轮的上市辅导，其中已有公司重新申报IPO并获得受理。在这些重新申报IPO的案例中，大部分企业选择了转板。

