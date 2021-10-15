经济日报谈节假日高速充电难：不会对新能源汽车发展有长期影响

针对节假日新能源汽车高速充电难的问题，中国官媒《经济日报》今天发文说，这只是阶段性问题，不会对新能源汽车发展产生长期影响。

文章说，十一国庆出游期间，“充电1小时排队4小时”“为充电桩大打出手”等新闻登上热搜，将电动车的使用困难拉回大众视线。对于近年中国持续大力发展充电基础设施，为何还会出现充电难的问题，文章分析说，这与近年来中国新能源汽车超预期的快速增长有关。

文章指出，中国新能源汽车年销量连续6年位居世界第一，目前保有量达678万辆。与此同时，充电基础设施超过200万台，车桩比例达3:1，目前全球最高。但与电动车迅猛发展不同，受盈利状况影响，高速服务区充电桩发展稍显缓慢，很多地方高速上只有国网充电桩。

交通运输部数据显示，高速服务区目前充电桩保有量达到10836个，配置充电桩服务区达到2318个。按此计算，配置充电桩的服务区平均保有量不超过5个。由此可见，遇到集中出行，高速上很容易遭遇充电窘境。

文章认为，这只是阶段性问题，不会对新能源汽车发展产生长期影响。一方面，从时间节点来看，高速充电桩紧缺仅是集中在长假期间，平时基本可以满足车主所需。另一方面，从行业发展来看，目前是部分区域的配套没有跟上高速增长的新能源汽车行业需求，但随着越来越多的新能源车远程出行，高速充电需求量不断增加，高速充电设施也会相应增加。

文章说，解决行业的问题，核心还是要用市场的办法。目前，已经有企业开始在高速路周边建设充电站，也有企业布局换电和推广快充技术。蔚来汽车换电业务布局较早，在全国已累计建成换电站504座、超级充电站365座、目的地充电站526座。国庆期间，蔚来汽车用户下单至完成换电平均时长为14.1分钟。

除了技术层面，服务提升也能缓解充电难。比如，遇到重大节假日，或者预期将有大批新能源汽车集中出行时，可以借鉴通信行业在重大活动人群集中时将信号车开到现场的做法，在充电服务区配上柴油发电车或充电服务车，为充电提供灵活服务等。

文章引述业内专家预计，未来5年新能源车的产销增速都将保持在40%以上，认为如此高速增长的过程中，遇到一些阶段性的“成长的烦恼”，实属正常。要相信，成长中的问题是可以解决的，不能因此对新能源车失去信心，而应该集地方、行业和企业之力，克服困难。

