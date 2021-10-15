在线券商或成为中国下一个监管目标

被中国官媒指存在信息安全监管风险，在线券商富途控股和老虎证券股价大跌。路透社分析，在线券商或成为中国政府监管的下一个目标。

中国官媒人民网昨天（14日）发表文章称，随着《中华人民共和国个人信息保护法》将于今年11月1日起施行，在美国上市的中国在线券商富途控股和老虎证券面临监管风险。

中国将从11月1日起实施《个人信息保护法》，作为对《数据安全法》的补充，规范网络空间，维护国家安全。

人民网的文章称，富途、老虎等跨境互联网券商在用户信息安全以及合法化、合规化方面存在风险。

据路透社报道，美国当地时间周四盘初，富途股价应声暴跌11%，报75美元，老虎证券急挫17%，报8.6美元。

人民网的文章称，在明确了个人信息跨境提供规则的背景下，内地公民的个人信息出境问题或将成为提供美股、港股等全球主要市场股票交易服务的互联网券商将要面临的新考验。

富途、老虎等券商在中国大陆没有经纪牌照，但中国公民可以在提交身份证、银行卡和税务记录等个人信息后在网上开户，文章称：“在完成用户个人信息收集之后，这些个人信息去了哪里？”

文章称，包括雪球旗下的新西兰金融注册服务商雪盈证券在内的网上券商也面临业务合规风险。

路透社的报道指出，中国针对从科技、加密货币到房地产等行业发起了一系列打击行动。人民网的这篇文章可能会让中国的在线券商成为监管的下一个目标。

目前，除合格境内机构投资者(QDII)、“沪港通”机制外，中国未批准任何境内外机构开展为境内投资者参与境外证券交易提供服务的业务。