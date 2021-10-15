消息：中国允许加快按揭贷款发放 地产调控或有松动

中国恒大集团债务危机扰动全球投资者脆弱的神经之际，不愿具名知情人士透露，中国金融监管机构于上月底窗口指导了至少部分大型商业银行，允许银行在四季度加快对个人抵押贷款的审批发放。

据彭博社报道，知情人士说，银行还可以向监管机构提交新的个人住房抵押贷款资产支持证券（RMBS）的发行计划，以释放更多个人按揭贷款额度。此前中国央行据悉从4月份开始控制了RMBS的发行以降温楼市。

上述举措体现了恒大危机令中资美元债市场风声鹤唳之时，房地产行业的强监管政策开始部分松动。近期RMBS发行已出现回温迹象，彭博汇总中国资产证券化分析网数据显示，RMBS发行在6、7月一度降至零后开始回升，并于9月达到年内最高。对商业银行而言，通过RMBS将按揭贷款出表，可以腾挪出更多贷款投放额度。

上述人士因未被授权对外发表评论而不愿具名。中国银保监会和中国央行未立即予以置评。

中信证券首席固收分析师明明最新发布的报告称，在当前的经济环境下，房地产融资存在边际宽松的空间，后续按揭贷款投放预计会更加灵活，开发贷也可能在风险可控的前提下得到支持。报告称，房地产政策出现松动迹象，宽信用方向进一步明确。

最新公布的金融数据显示，9月份信贷增速放缓，恒大危机以及房地产市场疲软对社会融资和贷款活动构成压力。除了恒大债务困境加深，流动性风险也正在房地产行业中蔓延，花样年控股此前意外违约, 新力控股亦预计本月到期美元债可能违约，此外当代置业和鑫苑置业寻求缓还美元债。

中国央行行长易纲曾在房地产金融工作座谈会上要求，金融机构配合相关部门和地方政府“共同维护房地产市场的平稳健康发展，维护住房消费者合法权益”。一位不愿具名知情人士此前已提到，监管机构要求商业银行应避免集中快速地收紧房地产行业相关信贷敞口，对于符合预售条件的楼盘，银行亦应对个人客户发放按揭贷款等。