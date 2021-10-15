台积电拟在日本熊本建新工厂

全球半导体巨头台湾积体电路制造公司（TSMC）14日宣布，计划2022年在日本动工建设新工厂，2024年投产。拟建在熊本县，正就此展开协调。

据共同社报道，台积电将与索尼集团共同建设，拟生产车用半导体等。日本汽车零部件巨头电装公司也考虑参与其中。

这是台积电首次在日本设立生产基地。首相岸田文雄在14日的记者会上说：“将把对台积电总额1万亿日元（118.34亿新元）规模的大型民间投资等的支援写进经济对策。”

据相关人士透露，其中建设费预计最多约达8000亿日元，政府考虑提供一半左右的支援，希望将其写进众院选举后编制的2021年度补充预算案。

台积电首席执行官（CEO）魏哲家在当天举行的2021年第三季度财报说明会上表明，将接受来自日本政府的支援，通过扩大生产基地到全球可获得更多人才、满足顾客的需要。

相关人士透露，台积电正在展开协调，拟在索尼集团子公司位于熊本县菊阳町的工厂旁边建新工厂。据悉将生产制程为22纳米（1纳米为10亿分之1米）和28纳米的产品。经济产业省称，该级别的产品可能向汽车和家电提供。

总部在台湾的台积电拥有全球顶级半导体制造技术能力。台积电还决定在茨城县筑波市新设研究开发基地。