消息：台兴建远洋巡护船 承担台美海巡联合演训

台湾行政院核定海巡署129亿余万元（新台币，下同，6.19万新元）经费筹建多艘新型远洋巡护船，政府相关官员今天透露，海巡署将打造六艘丶3000吨级的新型远洋巡护船，由于台美已签署“台美设立海巡工作小组了解备忘录”，未来强化台美合作因应区域海事挑战的作为将会相继进行，3000吨级新型远洋巡护船在完成建造后，将会承担台美海巡联合演训重任。

据《自由时报》报道，台湾行政院继核定海巡署兴建4000吨级巡防舰等计划之后，今年7月30日正式核定海洋委员会海巡署提出新的造舰计划，并同意海巡署所提，以129亿余万元经费筹建多艘新型远洋巡护船、吨数及舰船巡护系统性能均大幅超越现有远洋巡护船，将可有效提升台湾海洋巡护能量，高效捍卫海权。

政府相关官员今天透露，海巡署现役的远洋巡护船中，较大型的为巡护八号丶九号，排水量为1914吨，而新型远洋巡护船建造的相关计划，预计是要打造六艘、3000吨级的新型远洋巡护船，吨数及舰船巡护系统性能均大幅超越现有远洋巡护船，将可有效提升台湾海洋巡护能量，高效捍卫海权。

官员并透露，台美双方在今年3月25日签署《台美设立海巡工作小组了解备忘录》，8月11日召开“台美海巡工作小组”第一次视讯会议，台湾海巡署与美国海岸巡防队在会中就海上执法、打击"非法、未报告及不受规范"（IUU）渔业活动以及联合海上搜救等议题深入交换意见。双方同意"台美海巡工作小组"未来将定期召开会议，就共同关切的海事议题进行协调，以强化台美合作因应区域海事挑战的能力。

官员透露，新型远洋巡护船计划总经费为129亿3409万4千元，自2022年起分10年办理，并在明年办理国内船厂的建造招标作业，除了带动新一波台舰台造效益，未来更将承担台美海巡合作的联合演训重任。