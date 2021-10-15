央视网评莆田杀人案：公众反应强烈并非赞同暴力而是期许公平正义

针对莆田村民欧金中杀人事件引起的讨论，中国官媒央视网发布评论文章称，大多数人对该案反应强烈，指向的并不是赞同暴力，更多的是公众内心深处对社会公平正义的巨大期许。这种期许应该得到及时的呼应，呼吁有关方面应尽快行动回应群众的疑问。

文章以《公众为何“哀其不幸，悲其不法”？》为题指出，无论真相如何，一个基本共识是，暴力不该被鼓励，更不该被赞美。舆论审视与评判这起悲剧时，不宜用“合理化同态复仇”的逻辑将其轻描淡写成“快意恩仇”，将事情纳入法治轨道内解决，当是社会共识。

文章同时指出，虽然莆田警方“不存在涉黑涉恶情况”的回应否认了欧金中求助帖中的“村霸”描述，但事发地秀屿区政府对当事两方的土地问题争议予以了证实；该村村主任也表示，村委会在双方中间多次调解，可见效甚微。从多方交叉印证的信息可知，冲突是因盖房子问题而起，之后久拖难决。

文章强调有两点常识有必要重申：第一，即便是私力救济，也不该诉诸暴力，暴力本身的非正当性不能被罔顾；第二，判断是非好坏的前提，是真相悉数浮出。

文章以“山东辱母杀人案”和“昆山龙哥被反杀案”为例，大多数人反应强烈，指向的并不是赞同暴力，而是希望案件得到兼顾情理法、经得起时间检视的公平公正处理，让所有不法行为都能得到法律一体适用的公正评判，而不是只看到“果”没看到 “因”。它投射的，更多的是公众内心深处对社会公平正义的巨大期许。这种期许应该得到及时的回应。

文章还提醒，有关方面应尽快行动，及时回应那些未竟之问：欧金中此前网帖反映的多次反映诉求无果情况是否属实？这里面是否存在基层干部不作为的情况？村委会的多次调解是否充分顾虑了欧金中“有房子可住”的基本诉求，进而尽早着力解决？诸如此类的问题，不一定就会导向基层不作为的结论，恶性事件经常有其突发因素，但那些合理追问当被正视和直面。

文章最后说，查清悲剧之“果”背后的现实之“因”，弄清来龙去脉与杀人动机，也能在依法惩治暴力之外，追求更深层次的求解，继而尽可能地避免“下一起”。

中国官媒《环球时报》总编辑胡锡进继昨天发文强调对欧金中杀人须无条件谴责后，今天再发文称，对欧金中的开脱将造成严重的是非混淆和价值误导，将会刺激一些有潜在犯罪动机的人，让他们觉得只要“道义上讲得通”，行凶杀人就有可能得到公众的原谅甚至支持，还可能逃脱刑罚。这样的叙事与大家的共同利益背道而驰，必须坚决反对。

胡锡进说，互联网上会把一些恶性杀人案包装成“正义的反抗”，被杀者则被定义成 “死有余辜”。网上这样的叙事反复出现，但生活中的逻辑从来不会这样简单。

他说，生活有其复杂性，矛盾时常发生，而且存在不公平。每一个社会都会尽力消除矛盾，推动和谐，有的在这方面做得有效些，有的乏力些，中国应当说总体上在这方面算做得比较好的，或许不是最好的，但肯定不是普天下差的。

他表示，支持每个受了委屈的人以法律允许的各种方式追求正义，也支持在出了欧金中杀人案之后，对他绝望的产生原因开展调查，搞清楚他是否受到了邻里欺负以及这种欺负的性质，同时调查当地基层组织是否存在严重的不作为，导致了欧金中选择绝路。

他在文末再次强调，欧金中不仅要受到法律严惩，还须受到社会的同声谴责。对他的开脱将造成严重的是非混淆和价值误导，最后可能产生与大家的共同利益背道而驰的结果，必须坚决反对之。