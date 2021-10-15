调查：中国新富人群财富信心和投资参与度显著增长

最新发布的2021年《中国新富人群财富健康指数》显示，中国新富人群的财富健康水平总体迈上新高，财富健康指数为72.02，较2020年小幅上升2.29个点，创该指数发布五年以来新高；其中财富信心和投资参与这两项次指数呈现显著增长。至于财务规划和资产管理次指数则分别小幅下跌至43.06和45.49。

据路透社报道，上海交通大学上海高级金融学院及金融服务商嘉信理财（Charles Schwab）共同发布的调查指出，自疫情爆发以来，许多新富人群开始更加关注本身的财富生活，并相应地采取了一系列财富管理新举措，包括理性看待风险偏好（30.1%）、定期审查财务目标（27.8%）以及制定专业、合理的财务规划（24.1%）。

这在一定程度上提升了他们对未来财富健康状况的预期，有19.8%的受访者表示疫情爆发后，他们实现财务目标的可能性有所提升，而去年持这一观点的受访者仅占8.5%。

上海高级金融学院教授吴飞说：“面对复杂多变的外部环境，新富投资者已经逐步认识到优化个人和家庭财富管理策略的重要意义。”

然而，今年新富人群在财务规划次指数中的得分仍然相对较低，反映该群体尚未能完全将积极的财富观念和投资理念转化到实际行动中。调研还显示，新富投资者应更加着眼于长期投资，以更好地实现财务目标。

这次调研共访问了超过3600名年收入在12.5万（人民币，下同，2.62万新元）至100万元人民币之间、可投资资产在700万元以下的新富人群，覆盖中国上海、北京、广州、深圳、成都、杭州、大连、厦门、重庆、武汉、南通、石家庄、中山、昆明及襄阳等15座城市。