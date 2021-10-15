中国将选百座城市开展儿童友好城市建设试点

中国发改委等多部门联合印发了《关于推进儿童友好城市建设的指导意见》，提出到2025年在全国范围内开展100个儿童友好城市建设试点，发改委社会发展司司长欧晓理今天在回答记者提问时说，将在人口超过100万的城市中选取改革意愿强、经济基础实、建设条件成熟的100个左右城市作为试点城市，并将儿童友好融入到新型城镇化和公共服务均等化。

根据澎湃新闻报道，欧晓理在国家发改委召开的儿童友好城市建设专题新闻发布会上说，中国不同城市经济社会发展和儿童工作基础条件各不相同，推进儿童友好城市建设，必须因地制宜、因城施策。上述《指导意见》提出，鼓励有条件的城市改革创新，探索建设模式经验，积极发挥引领作用。国家发改委认为应该做好“两个坚持”。

欧晓理说，一个是坚持试点先行，通过试点创新儿童友好城市建设路径模式。为有序推进儿童友好城市建设，确保建设质量和效果，将在人口超过100万的城市中选取改革意愿强、经济基础实、建设条件成熟的100个左右城市作为试点城市，先行开展儿童友好城市建设试点。在建设过程中，一方面要充分发挥地方政府的主体作用，注重个性化探索、差异化建设路径和建设模式。另一方面又要注重提炼总结共性制度建设、标准构建成果，上升为全国性制度安排，以便在更大范围内复制推广。同时，还将发挥中央预算内投资“药引子”作用，对建设成效突出的地方予以引导激励支持。

另一个是坚持系统观念，将儿童友好融入到新型城镇化和公共服务均等化。结合推进新型城镇化建设，在市政建设、公共建筑等方面明确儿童空间、设施等“硬标准”，在教育、医疗、文化体育等方面提升服务质量“软标准”。创新城市公共设施建设，重点要规划建设提供儿童学习、游戏、体育锻炼、劳动实践、科技体验等寓教于乐的儿童活动场地设施，拓展亲近自然的户外空间，加强城市空间和服务设施适儿化改造。创新公共服务供给模式，要在坚持公益性定位前提下，积极引导社会资本进入可以市场化的领域，参与开发和提供多样化、多层次服务项目，不断丰富扩大有效供给，既要让孩子享受得好，又要让家长承受得起。

欧晓理表示，下一步，国家发改委将联合相关部门完善政策措施，既发挥好中央顶层设计、科学规划、统筹指导作用，又充分落实地方属地主体责任和主观能动性，着力推动《指导意见》落实落地，进一步为提高人民生活品质、促进儿童优先发展提供坚强保障。