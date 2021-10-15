弑母案被告吴谢宇亲笔信：不甘心以罪人收场

北大学子弑母案被告吴谢宇上诉后，该案近日新增一名辩护律师徐昕。据徐昕称，吴谢宇此前写信请求他辩护。根据律师披露的部分信件截图显示，吴谢宇字迹清晰、文字流畅，表达了强烈的求生欲，他称自己才27岁，还能做很多事情，不甘心以一个罪人收场，希望以实际行动去改过赎罪。

根据澎湃新闻报道， 徐昕说：“吴谢宇本人的信件暂时还不能全部提供，后续会根据其本人意愿及案件进展适时公开。”

在信中，吴谢宇表示：“我真的不甘心，我这辈子就以这么个可恶、可恨、可悲、可耻、可鄙的罪人收场！”

吴谢宇在信中用了较大的篇幅表露求生欲望：“我真的好想能活下去，用我的实际行动去忏悔、去认错、去改过、去赎罪，去说对不起，我真的好想能有机会能活着去做这些事啊，我才27岁啊，我真的还能做好多好多事情啊！”

吴谢宇还在信中表示自己将悔罪改过：“过去我不懂怎么做人，现在我学会了，我真的已经改过自新，幡然悔悟，我真的好想能有机会去重新做人，去好好做人，做一个对社会有用的人啊！”同时他还表示，“我真的好想还能有机会，好想还能有时间，但我不知道我还有多少时间。”

据此前报道，福州中级人民法院8月26日对被告人吴谢宇故意杀人、诈骗、买卖身份证件案进行一审公开宣判。以被告人吴谢宇犯故意杀人罪、诈骗罪、买卖身份证件罪，数罪并罚，决定执行死刑，剥夺政治权利终身，并处罚金10万3000元（人民币，约2万1469新元）。

