中国与不丹签署备忘录加快边界谈判

中国外交部部长助理吴江浩同不丹外交大臣丹迪·多吉昨天（14日）通过视频方式，在北京和廷布签署《关于加快中不边界谈判“三步走”路线图的谅解备忘录》。

据中国外交部网站报道，吴江浩说，中国和不丹是山水相连的友好邻邦，两国人民的传统友谊源远流长。相信双方签署的《备忘录》将为加快两国划界谈判、推动中不建交进程作出富有意义的贡献。

吴江浩说，中方将遵循习近平外交思想，践行亲诚惠容的周边外交理念，同不方做平等相待、和平共处、互利共赢的好邻居、好朋友、好伙伴。

丹迪·多吉表示，双方签署《备忘录》具有历史性意义，是不中双方多年共同努力和真诚合作的结果。不方将与中方一道落实好《备忘录》，坚定不移推进两国划界谈判工作，致力于加强两国关系。

另据印度时报（The Times of India）报道，印度外交部发言人巴格奇（Arindam Bagchi）说，印度已注意到中国与不丹之间的相关接触。

印度时报的报道指，如中印边界争议一样，中国与不丹之间也存在边界争议，双方自1984年起已进行了24轮边界谈判，上一次谈判是在2016年，于洞朗事件发生之前。

在中国、印度及不丹三方交界处的洞朗高原，2017年中印两国曾发生过长达73天的军事对峙。洞朗靠近印度的西利古里走廊（Siliguri Corridor），这条走廊连接了印度本土与东北诸省，战略地位非常重要。