芯片短缺或致中国汽车减产200万辆

今年5至9月中国汽车产销已经连续五个月同比下降，全年有可能减产近200万辆。

据第一财经报道，中国机械工业联合会执行副会长陈斌在10月15日举办的“2021中国汽车供应链大会”上说，以往在汽车供应链上并未引起足够重视的芯片，却对中国汽车产销产生巨大的影响，今年5至9月中国汽车产销已经连续五个月同比下降。按此推测，全年有可能减产近200万辆。

陈斌同时指出，芯片短缺带来的影响，还波及到中国手机、机床、家电、笔记本电脑等制造业诸多领域，一些高端芯片的短缺甚至波及到中国测量、控制、试验、检测等仪器仪表行业，成了制约中国科技企业创新发展的“绊脚石”。

陈斌指出：“我们是汽车生产和消费大国，连续十几年汽车产销量世界第一，但是一个‘芯片’就可以影响我们一年几百万辆汽车的产销，汽车供应链生态如此脆弱，是中国制造业供应链生态脆弱的集中反映。”

令人担心的还有工业传感器、基础工业软件、特种原材料、精密仪器仪表等一系列供应链上严重依赖进口的产品，一旦出现天灾人祸，可能会造成更大的影响。

他指出，改革开放以来，中国制造业取得了辉煌的成就，每一个行业都能拿出在国际上也毫不逊色的标志性产品来；但在相关行业看来，只要是涉及到机电仪一体化跨界融合的产品，涉及到制造、材料、信息技术融为一体创新发展的高端装备，与行业所需相距较远。

比如制造行业的人士认为机械行业在专用生产设备、专用生产线、专用检测设备重视不够，精力都放在重大技术装备和通用设备上，致使企业生产线上所需关键设备几乎完全依赖进口，在汽车领域尤为突出；电子信息行业不重视基础元器件的制造和基础工业软件的研究开发，重点都放在消费类电子和信息产业的应用端上，致使芯片、传感器等工业用高端基础元器件和开发软件几乎全部进口。

而电子信息产业的人士却认为，这些产品已经是全球化的商品了，即便花费巨大成本成功研发出来，可能也没有人愿意采用新产品，而是到国际市场上采购成熟产品。搞创新的企业投入产出比太低，所以至今仍然难以破局。

陈斌在发言中还谈到，一些制造业界人员议论，部分国产产品质量不可靠、精度不高、寿命不长，与原材料水平有着很大关系。钢铁、有色金属等原材料行业只重视建筑材料、电线电缆、铝合金门窗等量大面广的产品生产，要求不高但经营效益好。而装备制造业行业所需的关键特种材料，由于参数要求高、需求量又少，原材料企业难以承受高昂的研发和制造成本而不愿涉足，几乎都依靠进口。

供应商技术进步需要在实践应用中不断改进完善，但得不到用户的信任与支持，创新开发的产品却往往被要求技术指标与国外相同，价格、周期却大大低于国外供应商。用户方总感觉国内产品与国外相比有差距，同时担心出现问题被追责，能进口则进口。

陈斌说道：“由此可见，当前中国制造业发展过程中反映出的供应链上所有的断点、堵点、难点及短板现象，归根结底都是由于行业间融合发展缺失，协同创新不够造成的。我们在以往的发展过程中不重视生态协作，缺乏构建供应链生态的协作能力。”

他认为，汽车供应链生态的脆弱，折射出中国制造业在构建供应链生态上最大的障碍是体制障碍，缺乏融合、缺少协同，缺失信任。部门有界限，行业有壁垒，企业有围墙。因此需要国家有关部门、各相关行业、各相关企业的共同努力，破除传统的思维观念，改革原有的管理模式，通力合作，协同创新，打通部门界限、打破行业壁垒、打开企业围墙，融合发展、协同创新，打造汽车供应链新生态。