习近平今将与欧洲理事会主席通话

中国国家主席习近平将在布鲁塞尔时间今早10时半（新加坡时间今天下午4时半）与欧洲理事会主席米歇尔（Charles Michel）通电话。

美国政治新闻网站Politico本周较早时引述欧盟官员报道，米歇尔预计将在通话中专注与人权和贸易问题。

一位驻北京的欧洲外交官提醒外界，不要对习近平决定与米歇尔通电话进行过多解读，但外界仍会密切关注与通话有关的声明，以获知双方提到的课题和通话时长。

彭博社认为，中国正寻找在没有德国总理默克尔的情况下，解决涉疆制裁措施问题的方法，而此次通话似乎是中国想要加强替代沟通渠道的做法之一。

这将是习近平和米歇尔时隔10个月后再度交谈，上一次是在去年12月30日与欧盟委员会主席冯德莱恩和法德两国领导人举行的视频会晤。

中欧关系在去年底的会晤后急转直下。欧盟3月以中国侵犯新疆维吾尔族人权为由，对四名中国官员和一个实体实施制裁。中国随即反击，宣布对欧洲的四个实体和10人实施制裁。

欧洲议会之后也以中国政府就新疆问题对欧盟实施反制裁措施为由，正式冻结中欧投资协定。

中国外长王毅在中欧投资协定冻结后，曾向欧盟发出友好信号，强调中国始终把欧盟视为伙伴而非对手，同时批评欧盟把经贸问题政治化。

王毅上个月也以视频方式，同欧盟外交与安全政策高级代表博雷利共同主持中欧高级别战略对话。中国副总理韩正也在同月通过视频方式，同欧盟委员会执行副主席蒂默曼斯举行中欧环境与气候高层对话。

习近平刚在前天通过视讯，同即将卸任的默克尔进行了一次“告别通话”，双方就中德、中欧关系、中欧贸易协定和人权等问题深入交换意见。

默克尔主政16年间，其中国政策是以经济关系为基调。她曾因接见达赖喇嘛与北京陷入低潮，但仍是七国集团（G7）中对中国最友善的大国领袖。

德国上个月举行大选，由于没有一个政党赢得国会多数议席，默克尔所属的执政党和最大反对党都在争取较小政党的支持，默克尔的接班人是谁仍无答案。不寻求连任的她将继续担任看守总理，直到新届政府成立。