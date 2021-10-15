曾涉毒的歌手李代沫商演被叫停

曾在2014年被容留他人吸毒罪逮捕的中国歌手李代沫，被举报在安徽省蚌埠市一娱乐酒吧参加营业性演出活动。当地政府接到举报后，紧急叫停了演出。

据《新安晚报》报道，蚌埠市文化市场综合执法支队对全市歌舞娱乐场所持续开展执法检查行动。行动中，接举报称李代沫将在该市一娱乐酒吧参加营业性演出活动。

市文化市场综合执法支队执法人员告诉记者，经查，在该酒吧门口确实摆放有演出活动的大型海报。而酒吧负责人无法出示该场演出活动的演出批准文件，并表示未办理相关的批准手续。

随后，执法人员现场就《营业性演出管理条例》相关规定进行普法宣传，并责令该酒吧停止违规营业性演出活动。在执法人员的宣传教育下，酒吧负责人表示停止该场演出活动，并对宣传海报予以拆除。

执法人员说，将持续加强营业性演出市场监管，紧盯社会关注度高的重点营业性演出不放，严查劣迹艺人的违规营业性演出活动，保护消费者合法权益，规范营业性演出市场经营秩序。

李代沫是黑龙江省齐齐哈尔市人，曾参加《中国好声音》第一季比赛，因深情演唱歌手曲婉婷的代表作《我的歌声里》而一炮走红。之后李代沫在北京签约当然娱乐公司。

北京警方官方微博“平安北京”2014年3月17日发布声明，著名歌手李代沫伙同另外六人，于17日晚在北京朝阳区三里屯某小区的暂住地内吸食毒品，六人全部被警方抓获。

此外，在丰台区一酒店内还有另外两名涉案人员也在随后被警方抓获。此八人尿检均为苯丙胺类阳性，且当事人对犯案事实供认不讳。

朝阳检察院4月16日发布消息，以涉嫌容留他人吸毒罪对李代沫批准逮捕。

北京市朝阳区人民法院5月27日公开开庭审理，李代沫当庭自愿认罪。

法院认为，公诉机关指控事实清楚，证据确实充分，罪名成立；法院认为李代沫主动供述犯罪事实，认罪态度较好，给予从轻处罚，判刑九个月，处罚金2000元人民币（419.21新元）。李代沫当庭表示不上诉。

