中国首个海上智能油田项目建成投用

中国首个大型海上智能油田建设项目——秦皇岛32-6智能油田项目今天全面建成投用，项目应用云计算、大数据、人工智能、5G、北斗等信息技术为传统油田赋能，实现流程再造，在渤海湾打造了一个现代化、数字化、智能化的新型油田。

根据央视新闻报道，秦皇岛32-6智能油田项目通过物联网技术，在2个足球场大小的油田生产平台上安装了400余个智能摄像头、26000多个数据自动采集点，24小时实时获取生产数据，每秒钟可采集10万余条数据信息，每年产生6TB的数据量。这些实时的生产数据，汇总形成大数据湖，从而实现预警诊断、主动优化和辅助决策等智能化管理。

秦皇岛32-6还配备了智能安全管理系统，通过应用UWB定位、AI人工智能识别、角位移感知等技术，融合三维数字引擎实现海上平台人员精准定位、视频智能报警、风险分级管控、应急状态联动，对人的不安全行为、物的不安全状态、管理漏洞自动报警，实现安全管理智能化。

中海油天津分公司副总经理陈宝洁介绍，“我们采用先进的技术平台，将信息技术与油气生产核心业务深度融合，使秦皇岛32-6这个20年的老油田具备了全面感知、整体协同、科学决策和自主优化等显著的智能特征，将带来30%的生产效率提升，提升产量的同时降低操作维护成本5~10%，减少用工20%”。

作为行业内的开创性示范项目，该智能油田管理系统具有完全自主知识产权，项目组总计编写了130多万行代码，形成了8大核心技术，构建了100余组算法模型，开发了1600多个业务功能点，涵盖了生产运行全业务链条，项目获得29项知识产权。

在现代信息技术的赋能下，秦皇岛32-6智能油田管理平台实现了油藏、注采和设备设施的智能化管理以及远程操控管理，从而实现海上油田无人化少人化、油藏研究可视化、生产运营协同化、战略决策科学化，进而推动生产方式转变和管理流程优化，构建“智能、安全、高效”的新型海上油气开采运行模式。

“中国海油将充分利用岸电建设铺就的信息高速公路，加快智能化步伐。在今年试点探索的基础上持续优化、全面推广。到2025年，我们预计投入24亿元人民币，初步完成全集团范围的智能油田建设。”中国海油科技信息部副总经理陈溯透露。