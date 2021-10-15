张文宏：疫苗接种目标已转为预防重症

中国国家传染病医学中心主任、复旦大学附属华山医院感染科主任张文宏说，目前接种疫苗的目标已经发生了转变，主要目标是预防和降低重症。

据看看新闻网报道，张文宏指出，目前疫苗接种的目标定位已经发生了转变，现在没有办法通过疫苗接种完全阻挡疾病的传播，疫苗接种之后的目标主要是把疾病的危害性降到最低的水平。

他还说，即便是在国际上进行第三针疫苗的接种延长和提高疫苗的保护效力，主要目标也仍然是预防和降低重症。

他引述数据说，疫苗接种后的突破性感染比例已经上升至36%左右。这说明较多的人打过疫苗还是被感染了，随着时间的推移，所有打过两针的人出现感染会越来越常见。

不过，张文宏仍然强调接种疫苗的必要性。由于接种了疫苗，一些国家的病死率已经下降到相当低的水平，部分国家逐渐会选择带疫开放。

“张文宏称疫苗接种目标已转变”的话题登上微博热搜第二，引发逾5471万阅读量。不少网友留言说，担心张文宏再次因为这次发言被攻击：“别多说了，估计又要被喷。”“真不容易，能始终提供客观的信息。”“最受不了说实话的人被喷。”

张文宏7月29日曾发声称中国应考虑“与病毒共存”，认为“世界如何与病毒共存，各个国家都在作出自己的回答。中国曾经给出一张漂亮的答卷，南京疫情之后，我们一定会学习到更多。”

网友对其微博评论的态度呈现明确的对立和分化，支持者和反对者互相在其微博的评论区试图说服对方，公众就是否应该“与病毒共存”的话题展开讨论。反对者认为张文宏“崇洋媚外”“投降主义”，要跟随海外的抗疫模式。