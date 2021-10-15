马英九王金平破冰会：盼国民党团结、两岸接触

“马王会”今天中午在高雄路竹登场，这场被视为台湾前总统、国民党前主席马英九与台湾立法院前院长王金平的破冰聚会受到各方关注。王金平说，他与马英九都关心国民党、关心台湾发展，同样以两岸和平为最高目标。马英九坦承不管是美国、日本都高度关心两岸关系，希望两岸彼此透过协商谈判，能够把紧张降低，两岸一定要接触。

根据联合报报道， “马王会”受到高度重视，高雄蓝营政坛重量级人士到场作陪。 对于2013年“马王政争”后两人互动少，马英九、王金平均否认有心结或不合。王金平说，他希望这次之后，大家变成更密切的朋友，像过去一样，在国民党的五人小组中，他与马英九话讲最多，连萧万长都说“五人小组都是王院长在讲话”。

谈及今天会面出发点，马英九说，卸任后一直想看看王院长，过去担任总统期间，王院长在立法院支持ECFA、陆生来台等方案，王院长悉心安排下，对台湾贡献很大，此行来感谢致意。王金平也说，两人本来就没有什么，哪来的冰，会一起为台湾、为两岸、为党共同努力。

针对两人会谈内容，马英九不否认可能会谈国共交流部分，媒体问及马英九会不会担忧两岸关系，他回应“会”。对于台湾是否成为美国的代理人战争的棋子一事，马英九则回应说，应该要尽量避免这种情况发生，不管是美国、日本都高度关心，但他们都希望两岸彼此也能够透过协商谈判，能够把紧张降低，他认为王金平看法跟他一样，不能光靠美国。

王金平说，日本前首相安倍上任之前，他曾与安倍会见面谈过东亚情势，针对美中台日关系，谈五个多小时，他个人一贯立场就是“亲美友日和中”，所以台湾领导一样要重视两岸议题，以和平为最高目标，两岸要创立和平条件出来，让两岸能够稳定交流，维持台湾安全，这是大家共同的责任，也是让整个区域产生平衡的做法。

马王二人还强调，国民党应该要团结，两人见面没有尴尬。至于国民党能在两岸中扮演何角色，马英九认为这个问题应该要问现任党主席朱立伦。马英九说，相信他有些安排，从大方向来看，大家看法是一致的，两岸一定要接触。

朱立伦今天到高雄探视城中城火灾伤者被问及如何看待“马王会”时说，党内同志相聚都是好事。