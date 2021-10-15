下午察：领英中国“日落”

路透社、彭博社等多家西方媒体昨天报道，美国科企微软将关闭旗下职场社交平台领英（LinkedIn）的中国业务。

但领英官方微博昨晚迅速回应，指这是不实消息，并称公司是在做“战略调整”。

西方媒体是根据领英官方英文博客14日发布的博文。该文委婉地用“日落”（going to sunset）预告领英中国平台将终止服务，取而代之的是仅提供求职信息、没有社交属性的InJobs平台。

简言之，领英这家公司依然会在中国提供工作配对服务，但领英中国版作为一个链接国际职场、拓展人脉、分享内容的社交平台将落幕。

“转型”也好，“日落”也罢，可确定的是，这个在华七年、唯一成功进入中国市场的美国社媒平台将步入历史。

领英的两种说法

领英的比较优势恰恰是社交属性，倘若仅提供求职信息，能否与中国本土众多求职平台竞争还是未知数。据领英平台信息，领英中国目前聘有1241名员工，公司尚未公布任何与人事相关的信息。

领英在微博的辟谣信息配上了这封致会员信。（领英微博）

领英在微博的辟谣信息配上了一封致会员信。信中称，找工作是中国用户到领英平台的最主要原因，为更好地服务中国用户，公司决定对目前的战略进行调整，专注提供连接职业机会的价值，而不再涵盖用户原创内容与互动功能。

领英官方英文博客则从另一个角度解释，称领英中国在社交属性方面未能获得与助人求职方面同等的成功，“我们在中国也面对更具挑战性的运营环境和更高的合规要求。”

领英并未说明面临哪些具体的挑战与要求，也未公布领英中国的停运日期。

外企在华运营的“权衡选择”

领英中国的落幕并不令人意外，公司此前的一些动作已显示该平台正面临愈加严格的监管与整顿。

领英中国上个月以页面含违禁内容为由，屏蔽了一些外国记者的页面。美国新闻网站Axios的国家安全记者和“中国通”贝书颖（Bethany Allen-Ebrahimian）9月27日收到领英的电邮，指她页面涉违禁内容，在中国无法阅览。贝书颖在加入Axios之前，曾是国际调查记者同盟“中国电文”（China Cables）项目的首席记者。“中国电文”是通过海外维吾尔人得到的中国政府泄露文件做的报道，内容涉及新疆再教育营的策划和执行。 中国政府称，这些被西方媒体笔下的“再教育营”是职业技能教育培训中心。

除了贝书颖，卡塔尔半岛电视台原驻中国的美籍记者陈嘉韵（Melissa Chan）隔天也被告知，因“出版物”板块包含“违禁内容”，她的页面在中国将无法显示。

领英应询时并未指出哪些内容违禁，仅称该平台遵守中国对中国版平台的规定。

美国笔会的首席执行官诺塞尔（Suzanne Nossel）当时批评领英的做法是言论审查：佛罗里达州共和党参议员里克斯科特（Rick Scott）也致信微软首席执行官纳德拉（Satya Nadella），要求对方解释领英的行为，并严词批评这是在向中共“屈服”。

领英中国的一张宣传海报。（领英中国官方页面）

《纽约时报》3月引述消息人士报道，中国官方以内容审查不严为由斥责领英，要求领英自我评估，并向中国网信办提交报告。领英中国当时暂停了新会员注册30天，并称该举措是为了确保网站符合当地法规。

《华尔街日报》6月曾报道，至少10名个人用户的资料在中国版领英上被屏蔽或帖子被删除。该报称，中国互联网监管部门3月曾约谈领英管理人士，责令他们加强内容监管，并给领英30天期限清理相关内容，领英承诺今后将加强对旗下网站的监管。

事实上，领英2014年进入中国时，时任执行长韦纳（Jeff Weiner）就曾说，虽然该公司支持言论自由，但在中国提供本地化的服务意味着要遵守当地的审查要求。领英之后曾多次重申这个观点。

公司当时的声明也摆明了立场，指领英“大力支持言论自由，从根本上反对政府审查”，但同时也相信若领英在中国缺席，中国的专业人士将少了一个能与他人联系的全球性平台，所以公司一直在“权衡选择”（weighed our options），承诺中国政府对该平台内容的限制及程度仅会在“所需要的范围内”，并要与公司的核心价值观相符。

这被视为换取中国庞大市场的妥协，路透社认为，领英成功入驻中国，成了许多想进入中国市场的社交媒体公司的学习范例，但目前没有公司效仿。法新社则称，推特、面簿之所以一直在中国被禁，就是因为不愿妥协。

2016年3月，扎克伯格（左五）在北京的雾霾天气中晨运。（互联网）

但这不表示面簿等公司不垂涎中国市场。据英国广播公司（BBC）的信息，面簿创始人扎克伯格曾在2015年于美国见到中国国家主席习近平，两人用中文交谈了约一分钟，扎克伯格让习近平为他女儿取个中文名，但习近平婉拒；扎克伯格2016年3月还在北京的雾霾天气下不戴口罩晨运，这些都被视为是面簿为进入中国市场而释放的善意，但至今未能成功。

中国官方的说法

法新社记者在今天的中国外交部发布会上询问，是中方要求领英退出中国市场的吗？

发言人赵立坚回应称，可以去查阅领英已作出的回应。他并强调，中国坚定实施对外开放基本国策，积极致力于为外国投资者营造良好营商环境。“中国的发展会持续释放巨大的市场潜能和活力，也将为包括美国在内的各国企业创造更多、更大机遇。”

中国网信办今年5月21日在官网发布《关于抖音等105款App违法违规收集使用个人信息情况的通报》。领英中国位列之中，官方指领英存在的主要问题是“违反必要原则，收集与其提供的服务无关的个人信息等。”

《通报》指，针对检测发现的问题，相关App运营者应当于本通报发布之日起15个工作日内完成整改，逾期未完成整改的将依法予以处置。

《通报》所依据的是《中华人民共和国网络安全法》《App违法违规收集使用个人信息行为认定方法》《常见类型移动互联网应用程序必要个人信息范围规定》等法律和有关规定。

《网络安全法》全文可在网信办官网阅览，其中第四章第四十一条明确：“网络运营者收集、使用个人信息，应当遵循合法、正当、必要的原则……网络运营者不得收集与其提供的服务无关的个人信息，不得违反法律、行政法规的规定和双方的约定收集。”

但具体什么个人信息属于“必要的”、什么属于“与服务无关的”？

不仅是领英，中国所有的社交媒体平台都面临更为严格的监管，涉及不同类型的用户。腾讯昨天就发公告，指公司处置了1463个微信账户，其中包括安信证券首席策略师陈果所管理的账号。其中一些账号被永久封禁，有的只封禁七天。

在中国短视频平台抖音有274万粉丝的变装网红康雅雅上月收到官方通知，指他账号“涉嫌低俗”被永久封闭。

在中国社交平台上，内容被禁、账户被封并不少见。相关法律法规很透明，政府网站上都能阅览，但关键的诠释权在于官方。

领英在中国运营七年之久，必然是理解并尽力遵守这套规则，并且一直在政府监管与公司价值观之间斡旋，但持续收紧的环境可能已经迫使它必须放弃中国的社交媒体业务。

为跨国公司在中国的运营提供咨询的德罗斯（Evan Medeiros）向《华尔街日报》说，如果领英中国继续进行审查，其声誉和全球商业模式也将面临风险。

除了商誉，如果持续配合中国的监管要求，领英面对的美国国内政治与舆论压力也会不断加大，对美国企业来说，这将是更难以承受的“重”，相信也影响着其“权衡选择”。

网民的看法与未来中国社媒空间

领英在中国有5300万用户，约占全球总用户数的7%，这个数量以及中国潜在的市场对公司而言肯定是可观的，但在庞大的中国社交媒体空间中，领英用户还是属于小众。

微博用户“与谁同坐_wind”感叹：“这是我看世界的窗口啊……还有不少好文章……”另一名网民“禾孛”说：“领英不止用来找工作的，他们很大一部分业务是销售和市场。很多中国企业会用领英寻找海外客户、开拓市场，是走出去的重要渠道。”

但也有网民说：“关就关了吧，上面全都是假洋鬼子还有外国骗子。”

除了“吃瓜群众”的议论，也有不少领英中国的用户在该平台提出实质的关切：“请问，换了一个新app，那我本来在领英上可以私信联系的好友是否还能联系到？”“关停后账号就不能用了？所有联系人都没用了？还是迁移到新平台？或者关停前给一个下载联系人的解决方案？”

除了领英，微软旗下还有一款搜索引擎必应（Bing）在中国运营。（互联网）

除了领英，微软旗下还有一款产品在中国运营，那就是必应（Bing）。作为唯一一家仍在中国运营的美国主要搜索引擎，Bing也对搜索结果进行审查，它在中国的发展前途与去想也引起了关注。

对于现有用户的疑问，领英中国相信将提出方案回应。不过，对于美企在中国网络市场前景、中国社媒空间问题，许多人内心的疑问，肯定不止是领英用户如何找回联系人而已。