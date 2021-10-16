金山毒霸推送诋毁邱少云内容被约谈处罚

北京市网信办昨天在国家互联网信息办公室指导下针对“金山毒霸”应用软件弹窗推送诋毁革命烈士邱少云内容问题，依法严肃约谈“金山毒霸”主办方北京猎豹网络科技有限公司负责人，责令立即停止违法行为暂停弹窗信息推送功能30日，进行全面深入整改。

根据微信公号“网信北京”消息，北京市网信办依据《中华人民共和国英雄烈士保护法》等相关法律对“金山毒霸”应用软件违法行为进行行政立案处罚。“金山毒霸”网站负责人表示，将严格遵守国家相关法律法规，全面深入落实整改，认真履行主体责任，维护清朗网络空间。

北京市网信办相关负责人指出，各类网站应切实履行主体责任，严格依法办网，坚持正确价值导向，大力弘扬网上正义正气，自觉打击抹黑丑化英雄烈士行为，切实维护良好网络秩序。

有微博网民周二（12日）反映金山毒霸推送了一条关于“阴险小人被当成英雄”的信息，还用邱少云插画当配图。不少网民留言表达不满，指出“1952年的今天，邱少云在执行潜伏任务时壮烈牺牲。你们今天推送这个，是巧合呢？还是有意呢？”

金山毒霸当天在官方微博回应称， 该推送内容出自第三方接口推送，所推送内容中错误使用了革命先烈的照片做配图。同时，负责内容审核的同事没有认真审核，导致该有问题的内容发布。已经责令内容团队内部严查，将有问题的内容推送在平台删除，并已要求第三方即刻下线了链接。并诚挚道歉，承诺类似事件下不为例。

