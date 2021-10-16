涉七一案港民主派人士判囚半年至一年

七名涉及去年七一游行案的香港民主派人士，今日（16日）在区域法院被判囚半年至一年。

据香港01报道，已解散的民间人权阵线前召集人陈皓桓、民主党前主席胡志伟及梁国雄等八人，被指去年在警方反对七一游行申请后，于6月30日在终审法院外举行记者会，并手持“反对国安法七一齐上街”的标语。

陈皓桓其后也在社交平台呼吁公众参与7月1日的集会，表明他是发起人之一；曾健成、朱凯迪、徐子见、胡志伟、梁国雄也有在社交平台呼吁公众参与集会。

去年7月1日当天，大批示威者在铜锣湾聚集。陈皓桓、朱凯迪和梁国雄手持“反对国安恶法坚持五大诉求”的横额，徐、邓也参与其中。陈皓桓其后接受传媒访问，梁在社交平台直播游行，徐、胡、朱也有在社交平台发表游行照片。

他们被控煽惑组织及参与未经批准集结等共三罪，八名被告中有七名被告早前认罪。前东区区议员陈荣泰早前不认罪，他的案件押后至明年6月开审。

法院今天下判，陈皓桓被判囚12个月；曾健成、胡志伟被判囚10个月；梁国雄被判囚八个月，徐子见、朱凯廸及邓世礼被判囚六个月。

案中三名被告因其他案件正在服刑，法官决定本案部分刑期分期执行，陈皓桓总刑期为21个月、朱凯廸总刑期为八个月、梁国雄总刑期为23个月。