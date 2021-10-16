劳斯莱斯请网红夫妻代言被批 王思聪：以后不买了

著名豪车品牌劳斯莱斯因为邀请网红晚晚林瀚夫妻代言推广引发网民争议，据称是劳斯莱斯忠实粉丝的中国前首富王健林独子王思聪也留言称“太low、不会买了”。劳斯莱斯前天回应称，作为一个负责任的品牌，将认真对待这次事件，并下架相关视频。该话题也一度登上微博热搜榜第一。

根据21世纪经济报道，劳斯莱斯汽车官方微博上月发布了一则推广视频，并邀请了网红晚晚林瀚夫妻做广告。该微博视频一发出，就遭到了大量网友的吐槽：“请的人太掉价了。”“劳斯莱斯都不做背调吗？”“背人命的失信人员，贵品牌也敢请？”

有网民自称是劳斯莱斯车主，表示请晚晚代言瞬间拉低了格调。为了证明自己是车主，该网民还晒出了戴着限量款手表、手扶方向盘的照片。

该条留言引来网红林瀚亲自回应：“你这种发购车发票和发手表按在车标上的人可能确实不理解”，再次遭到网民回怼。有网民还表示，第一次见到代言人在合作的品牌方微博下和买家掐架。

双方的争论也引来了王思聪评论，他说“突然感觉RR很low，以后不会买了”。

据悉，王思聪是劳斯莱斯的忠实车主，其名下拥有售价超千万的定制劳斯莱斯幻影以及售价520万（人民币，下同，约104万新元）起的蓝色劳斯莱斯曜影。

劳斯莱斯此次邀请的网红晚晚（雷宛萤）和林翰2014年创建了中国最年轻的私人美术馆“木木美术馆”。

天眼查App显示，晚晚担任木睦 ( 北京 ) 艺术顾问有限公司董事，该公司即为木木美术馆关联公司，成立于2015年10月，法定代表人及第一大股东为晚晚丈夫林瀚。2020 年8月，该公司新增北京泡泡玛特文化创意有限公司为股东，持股10%。

据此前报道，2021年3月，木木美术馆曾因工人施工坠亡而引起关注。事后还被指采用冷处理态度，并在100小时后才公开道歉。

今年5月，由林瀚实际控制的木睦（北京）艺术顾问有限公司因“安全隐患”问题被北京市东城区应急管理局处罚34万元。

