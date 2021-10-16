中国男篮名将孙悦退役

北京控股篮球俱乐部今天（16日）宣布，中国男篮名将孙悦正式退役。

据中新社报道，2021-2022赛季的中国职业篮球联赛（CBA）大幕今天开启。但在揭幕战之前，北控篮球俱乐部通过其官方社交媒体发文《大圣终迎谢幕，半生戎马愿归来仍是少年》，确认孙悦21年的职业生涯已画上句号。

今年36岁的孙悦在新世纪之初从北京奥神队开始他的职业生涯。在2007年的美国职业篮球联赛（NBA）选秀大会上，孙悦以次轮第40顺位被NBA湖人队选中，成为继王治郅、巴特尔、姚明和易建联后第五位登陆NBA的中国球员，更是中国第一位以后卫身份进入NBA的球员。2009年，湖人队获得NBA总冠军，孙悦也成为全亚洲第二个获得NBA总冠军戒指的球员。

2008年，孙悦与姚明、易建联、王治郅等人组成的中国男篮，在北京奥运会上进入八强，“08黄金一代”也成为中国球迷对中国篮球最美好的回忆之一。如今，随着孙悦退役，中国男篮“08黄金一代”，唯有易建联一人依然披挂战袍。

2013年，孙悦加盟北京首钢队，并随队获得2013-2014赛季的CBA总冠军，成为迄今唯一一个同时拥有NBA和CBA双料总冠军戒指的球员。2019年，北控队成为孙悦职业生涯的最后一站。