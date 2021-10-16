中国首例冻存卵巢产妇顺利生子

北京妇产医院前天诞生一名特殊的小宝宝，这是中国首例冻存卵巢组织移植成功后自然妊娠的孩子。

根据央视网报道，卵巢组织冻存移植，是通过微创手术取出一部分卵巢组织，完成冻存。当患者放化疗结束，身体康复，再将冻存的卵巢组织复苏、移植回体内。冷冻着的卵巢组织，相当于含有成千上万、甚至数十万颗卵子的储备库，可以让患者的卵巢功能与生育能力延长10年、20年甚至30年。

首都医科大学附属北京妇产医院内分泌科主任阮祥燕将这项技术带入中国。2012 年，她的团队在北京妇产医院建立了中国第一个卵巢组织冻存库；2016年，完成中国首例冻存卵巢组织移植手术，移植三个月后患者卵巢功能即恢复正常；2020 年12月，阮祥燕的门诊里迎来了中国首例卵巢组织冻存移植后成功自然妊娠的患者；2021年8月31 日，该患者成功产下一名健康女婴，体重3345克，身高49公分，评分10分。

这名患者在2016年4月被诊断为骨髓增生异常综合征，骨髓移植是当时唯一能根治的方法。然而，骨髓移植前需要大剂量清髓化疗，会导致卵巢功能严重损伤，近100%导致卵巢早衰，失去生育能力。当时患者还未结婚生育，她多方查找，终于找到了北京妇产医院内分泌科阮祥燕主任，进行了卵巢组织冻存。

2018年，她接受了冻融卵巢组织自体再移植。去年12月31日，在阮祥燕门诊检查中确定自然妊娠。今年8月31日，孩子降临人间，该患者也成为中国首例卵巢组织冻存移植后成功自然妊娠的患者。

