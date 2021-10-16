传媒人江迅离世 亲建制评论员联署促林郑彻查院方责任

著名媒体人、74岁的香港《亚洲周刊》副总编辑江迅，本周三( 13日)在仁济医院离世。据港媒报道，江迅家属质疑院方延误治疗，期间让江迅经历长达24小时剧痛无人理。多名亲建制评论员周五（15日）去信特首林郑月娥，呼吁全面调查江迅死因；更有亲北京港媒质疑此事与医护的政治倾向有关。

综合港媒报道，参与联署的包括阮纪宏、潘丽琼、刘澜昌、何汉权、冯炜光、周八骏、屈颖妍、陈庄勤、甘焕腾、陈祖光、雷鼎鸣、卢业樑、陈建强、杨志刚。

上述联署人希望特首林郑月娥采取一切可行的行动，对江迅的死因启动全面调查，若发现仁济医院需要为错失负责，要给江迅夫人及家属赔偿，同时呼吁立法会成立专责事务委员会或独立调查委员会，检讨公立医院的服务及运作，就改善措施提出建议。

据《文汇报》，仁济医院高层在15日与江迅遗孀与女儿会面，院方承认沟通有改善空间，包括医生应主动联络家属讲解病人情况，但称该院对江迅的诊治过程并无问题，包括已安排为江迅进行检查和处方药物止痛等。然而，为何江迅一直全身疼痛，以及其死因等，院方未能解答。

仁济医院当晚也发新闻稿称，医护团队已为病人进行多项不同化验，但未能确切找出感染源头，而在检视病人治疗记录后，该院医护当时已尽力救治病人，包括提供相应检查和治疗。由于病人病情急速恶化离世，仁济医院已将个案转交死因裁判官跟进以确定死因，院方承诺全力配合死因裁判官的调查。

不过，家属对院方的解释感到气愤难平，批评院方解释事情来龙去脉时避重就轻，未提及责任谁属问题，而且有关描述是在偷换概念，促请医管局彻查，给家属一个交代。

有亲北京港媒将矛头指向香港医护的政治倾向。《东方日报》刊文质疑，江迅反修例运动期间曾采访过反黑暴人士，支持他们坚决反“港独”的立场，支持港警，并点评江迅若落到“黄（丝）医护”手里，大有可能“发生不幸”。《大公报》今天也发表评论，指香港有部分医护“积极参与政治活动”，以颜色划分病人，将个人政治理念置于病人权益之上，“怎么可能不出现医疗问题？”

上述评论也称：“这些年公院医疗事故层出不穷，无奇不有，严重挫伤市民对公院服务质素的信心，而将所有问题归咎于医护人手不足，这是无法令人信服的。”

这些言论这两天快速发酵，并有文章指香港公立医院积弊甚多，要以此时机掀起公立医院的彻底改革。