苹果公司应中国要求下架可兰经应用程序

苹果公司在官员要求下，在中国境内移除了一个可兰经应用程序“Quran Majeed”。该应用程序在全球的应用程序商店（App Store）销售，在全球各地有数以百万计的穆斯林使用。

据英国广播公司（BBC）报道，Quran Majeed被删除的原因是承载了“非法宗教文本”。网站“苹果审查”（Apple Censorship）首先注意到了该应用程序被苹果删除。这个网站是对苹果应用商店的应用程序进行全球监测。

该应用程序的制造商PDMS公司在一份声明中说：“根据苹果公司的说法，我们的应用程序Quran Majeed已经从中国境内使用的苹果App Store中删除，因为现在该程序上架需要中国当局提供额外文件。”

“我们正试图与中国网络安全和信息化委员会办公室和有关部门取得联系，以便解决这个问题。”该公司表示，它在中国有近100万用户。

苹果公司拒绝针对此事发表评论，但向BBC指出：“我们必须遵守当地的法律，有时我们可能会在一些复杂的问题上与政府产生分歧。”中国是苹果公司最大的市场之一。

目前还不清楚该应用程序在中国违反了什么规则。Quran Majeed说它“受到全球3500多万穆斯林使用者的信任”。

另一个受欢迎的宗教APP，“橄榄树与圣经”（Olive Tree's Bible），本周在中国也被下架。该公司告诉BBC，他们自行删除了该APP。

该公司一位发言人说：“本公司在应用程序商店的审查过程中被告知，我们需要提供许可证，证明我们在中国发行的带有书籍或杂志内容的应用程序都有授权。”

他补充：“由于我们没有许可证，而且需要让我们的产品更新都得到中国批准并提供给客户，我们从中国的应用程序商店删除了我们的APP。”

《苹果观察者》（The Mac Observer）周五（15日）报道说，亚马逊旗下的有声读物和Podcast服务“Audible”，上个月从中国的苹果商店下架，原因也是“许可证要求”。周四（14日），微软公司也宣布，将关闭其在中国的社交网络领英（LinkedIn）网站的社交功能，称要遵守中国政府的规定变得越来越具有挑战。