台湾屏东“南国漫读节”开幕 重磅讲者云集

台湾屏东“南国漫读节”昨天（16日）起跑，屏东县长潘孟安、史诗影集“斯卡罗”导演曹瑞原及云门舞集创办人林怀民等多名重量级讲者齐聚屏东，携手揭开为期五个月“南国漫读节”序幕。

据台湾“中央社”报道，“南国漫读节”今年是第三届，开幕派对暨记者会在屏东总图热闹展开，现场包括知名作家平路、许悔之、蔡诗萍及策展人张铁志、蔡瑞珊等多名文化人出席。

屏东县政府文化处指出，三场开幕讲座报名系统才上线，已涌入近900人报名。

首场讲座由潘孟安、曹瑞原以“土地从不拒绝任何种子－从影剧‘斯卡罗’看见台湾文化的共荣 ”，讨论屏东丰沛文化底蕴如何化作“斯卡罗”中重要元素，让更多人以不同于过去的视角阅读屏东。

第二场讲座“作为一个说书人，用 ＿＿ 说故事”，由出身屏东的双金演员刘冠廷、主视觉设计师詹朴、策展人张铁志，对谈如何以各界专业为起点，创造一束束照向思想的光。

终场讲座“一个南部孩子的江湖行 林怀民谈云门岁月”，由林怀民回顾创办云门舞集后，创造各出重量级舞作，将台湾推展至国际舞台的漫漫旅途。

屏东县文化处指出，“南国漫读节”50场活动接力登场，包含阅读讲座、南方探游走读、列车上的讲座、阅读市集、艺文展演。

届时，数十名重量与新锐作家包括王小棣导演、独立音乐家兼作家郑宜农、作家林达阳及刘克襄将参与，还有摄影师陈逸宏带领读者、探索3年1科的东港迎王平安祭。

另外，还有导演兼作家徐丽雯、台湾千里步道协会副执行长徐如林等人带路，走读万峦五沟水聚落、浸水营古道。